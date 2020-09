Doraemon Story of Seasons arrive sur PlayStation 4 et célèbre avec sa nouvelle bande-annonce

Le chat cosmique est de retour sur consoles grâce à Doraemon histoire des saisons. Comme d’habitude avec ce type de licences célèbres, des jeux vidéo basés sur leurs personnages et leurs histoires sont sortis au fil des ans, c’est le plus récent. mélange d’éléments de gestion et de soins de la ferme. Après son temps sur PC et Nintendo Switch, le nouveau de Nobita et ses amis Je ciblais déjà PlayStation 4, et aujourd’hui on peut dire qu’il est en vente sur cette plateforme, ce que ses managers célèbrent avec la bande-annonce de lancement.

Le titre est sorti pour la plateforme de Sony le passé 30 juillet en terres japonaises, tandis que les utilisateurs d’autres régions du monde ont dû attendre 4 septembre Le décor de cette pièce est Natura, et au centre de cette terre se trouve le mystique Big Tree. Doraemon et ses amis joueront un rôle pour aider la ville à prospérer. Le thème de cette expérience est de créer des liens avec les habitants de la ville et, ce faisant, de profiter des interactions réconfortantes à travers chaque personnage et le rôle qu’ils jouent dans l’histoire. On vous laisse avec sa remorque Publié par Bandai Namco.

Mais construisez une ferme et élevez des chevaux et du bétail comme dans d’autres jeux de Histoire des saisons ce n’est pas la seule chose à faire. Explorez la ville de Natura, vivez des aventures, attrapez des insectes et bien plus encore. Les fans de la série Doraemon seront également heureux de savoir que des gadgets secrets peuvent être utilisés pour vous aider dans votre nouveau quotidien!

