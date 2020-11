Doraemon sort de sa poche magique 6 nouveaux accessoires pour votre mobile

Si vous êtes fan de Doraemon, vous voudrez les avoir oui ou oui.

En plus d’avoir un bon téléphone portable, il est assez important d’avoir de bons accessoires qui vous accompagnent.

Nous avons toujours dit qu’il ne valait pas la peine d’acheter des accessoires de mauvaise qualité ou des contrefaçons, car sur le marché il y a des marques de qualité à des prix pour tous les budgets.

L’une de ces marques est Anker, célèbre pour ses chargeurs, batteries externes et autres accessoires, qui vient d’ailleurs d’annoncer un nouveau produit pour mobile basé sur l’un des personnages de dessins animés les plus célèbres au monde: Doraemon!

Le chat cosmique nous apporte six superbes accessoires pour smartphone

Comme on le lit dans GSMArena, Anker, une entreprise très populaire dans le monde des accessoires mobiles, a introduit une nouvelle gamme d’accessoires de chargement sur le thème de Doraemon. Tout cela avec la collaboration de Xiaomi.

Pour ceux qui ne connaissent pas Doraemon, c’est un robot chat cosmique qui vit avec Nobita, un garçon qui a toujours des ennuis. Pour vous aider dans votre quotidien ou ce qui est pareil dans chaque chapitre de la série, Doraemon lui prête des gadgets pour résoudre ses problèmes. Le fait est qu’au lieu de les résoudre, ils parviennent à en créer de nouveaux.

Aussi, c’est environ six produits. Les trois premiers sont des chargeurs de taille moyenne, grande et petite. Le moyen est de 65W et nous permet également de charger notre ordinateur portable tandis que le grand a deux ports qui nous permettent de charger deux appareils en même temps.

Il existe également deux câbles, l’un d’entre eux USB-C vers Lightning pour iPhone et l’autre USB-C vers USB-C. Selon Anker, ces câbles peuvent être pliés jusqu’à 12000 fois.

D’autre part, dans la collection il y a aussi un adaptateur MagSafe jusqu’à 15W, idéal pour le nouvel iPhone 12. Cet adaptateur est en alliage d’aluminium donc permet une dissipation thermique de manière beaucoup plus optimale.

Malgré le fait que Doraemon soit une série très populaire en dehors de la Chine, on ne sait pas si ces accessoires quitteront ses frontières. Au cas où ils le feraient, ne vous inquiétez pas, parce que tu seras le premier à savoir.

