Dopesick est venu à Star + : « Beaucoup de gens ont été découragés de participer »

Créé par Hulu, Malade est une mini-série de 8 épisodes centrée sur l’un des problèmes de santé les plus importants de l’histoire des États-Unis depuis les années 1980 : la crise des opioïdes que vous pouvez voir à partir d’aujourd’hui sur Étoile +. À l’époque, la famille sackler, propriétaire de l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, a créé l’oxycodone, un médicament pour traiter la douleur dont on dit qu’il ne génère pas de dépendance. En clair sont les résultats de ce grand mensonge : environ 400 mille personnes ont perdu la vie à cause d’overdoses liées à ce médicament.

La personne en charge de jouer dans la série est Michael Keaton, qui se met à la place de Samuel Finnix, un médecin qui n’existait pas mais qui s’est formé comme l’amalgame de plusieurs qui étaient réels. il est présenté Facture (Volaillera), un visiteur médical qui arrive avec la dernière innovation en médecine, capable de mettre fin aux douleurs les plus aiguës de ses patients. Samuel travaille dans une ville minière où les maux physiques sont monnaie courante.

A partir de ce moment, la série de Étoile + créé par Danny fort à travers le livre de Beth Macy dans le livre Dopesick : les dealers, les médecins et la société pharmaceutique qui ont accro à l’Amérique (Abstinence : dealers, médecins et l’entreprise pharmaceutique qui a généré l’addiction aux Etats-Unis). Rosario Dawson il contactera l’agent de la DEA qui veut mettre fin à ce réseau de drogue, Peter Sarsgaard et John Hoogenakker sera en charge des enquêtes, et Michael Stuhlbarg sera Richard Sackler.

L’une des personnes chargées de travailler dans Malade était le directeur de la photographie Checco Varèse. D’origine péruvienne, il a une expérience dans des fictions telles que Eux, Article et L’aura. Dans une interview avec Divulgacher Il a parlé de ce que c’était que de mener à bien ce projet auquel il s’est consacré sept jours sur sept pendant près d’un an. « C’était fantastique pour moi émotionnellement et professionnellement. En termes de quantité de sommeil, je récupère encore trois mois plus tard « fit-il remarquer en riant.

Qu’est-ce qui vous a appelé à faire partie de Malade?

Vous essayez de faire les projets qui résonnent le plus avec vous. Dans ma carrière, j’ai essayé de faire des projets qui me rendent fier émotionnellement et professionnellement, mais aussi socialement. Que ce soit quelque chose qui influence pour de bon. Dans le cas d Malade l’écrivain m’a invité Danny fort, était le showrunner, a écrit toute la série et réalisé les deux derniers chapitres. je me suis réuni avec Barry Levinson, qui a fait les deux premiers, nous étions très proches en vision et 20 minutes après l’appel, ils m’ont dit si je voulais faire tous les épisodes.

Quelles influences pourriez-vous pointer dans le travail de la série ?

Dans ce cas, il était très évident pour moi qu’il y avait un fil conducteur au sein du cinéma qui était Le chasseur de cerfsPour tous les étrangers, les mineurs et les personnes de moindres ressources qui ont été les plus touchées. Il y avait un autre fil conducteur qui était L’informateur, le film sur le tabac qu’il a photographié Dante Spinotti. Et encore un fil conducteur qui est un peu les classiques des années 70 : Tous les hommes du président, Les 3 jours du condor. En citant ces films pour Barry il était très excité à l’idée.

L’univers de Malade il est divisé en trois cercles concentriques. Le premier est celui des victimes. Dans ce cas, c’était un médecin et toute la famille des mineurs, l’environnement. C’était comme Le chasseur de cerfs. Cette très belle ville, très digne, en même temps très pauvre, entourée de belles montagnes, avec un ciel oppressant dû aux fumées de la mine ou de l’industrie. L’autre cercle concentrique est ce que j’ai appelé « les fonctionnaires » : les avocats, les procureurs, la fille de la DEA si brillamment personnifiée par Rosario Dawson, les bureaucrates de la FDA. Ce sont eux qui vont contre ou en faveur des compagnies pharmaceutiques. C’était un cercle plus stoïque, de bureaux. Là je me suis beaucoup appuyé L’informateur Qu’est-ce que ce monde de bureaucrate, avec des lumières très fortes à travers les fenêtres, stylisant un peu le concept de bureau parce qu’on allume une lumière et qu’il y a deux cents spots au dessus de la tête, mais en gardant le réalisme, parce qu’on ne voulait pas vous sortir de cette réalité concrète qui se produisait et continue de se produire malheureusement aux États-Unis. Le troisième cercle est celui des entreprises pharmaceutiques, la famille sackler. C’est l’une des familles les plus riches du monde et elle continuera de l’être malgré les poursuites judiciaires. Celui de les saccageurs C’est le cercle de l’or, des couleurs chaudes, des peintures exotiques, des musées. Un regard s’est plutôt appliqué à ça… Ce n’est pas Les yeux grands fermés, car aussi citer ce film apporte des connotations différentes, mais c’est un peu cet univers des super riches

Sur quelle quantité de recherche vous êtes-vous appuyé pour réaliser cette mini-série ?

Tout cela a été soutenu par un cabinet d’avocats et des enquêteurs. Tout ce qui était dit devait être étayé par des événements réels. Je ne faisais pas partie de cette enquête, mais tout comme dans Les aventuriers de l’arche perdue il y a un entrepôt plein de boîtes de recherche, j’en suis sûr Danny fort il a une cave pleine de boîtes de recherche. Je sais aussi que beaucoup de gens ont été, sinon menacés, du moins découragés de participer. Pas du film mais du processus de recherche. Je connais les personnes qui ont enquêté, pas des menaces par téléphone mais plutôt des avocats disant : « Assurez-vous de faire avancer les choses… Ils seront sous un microscope tout le temps. »

Comment avez-vous traité les séquences dans lesquelles les personnages sont élevés ?

Il y a toujours la tentation de le flouter et de le faire en noir et blanc, non ? Il y avait une tentation de faire ça, on a fait des tests, on en a discuté avec Danny et avec Barry. Oui on a l’impression d’une caméra un peu plus libre, plus bourrée ou droguée. Mais nous résistons à la tentation. Je pense que l’un des problèmes est que vous en faites une romance et que vous la rendez attrayante. En tant que cinéaste, on a la très grande responsabilité de représenter la réalité et de ne pas la rendre attrayante. Si vous filmez Transformateurs oui, mais si vous tournez un film anti-guerre, vous ne pouvez pas faire de violence au ralenti sexy avec un coucher de soleil derrière, parce que c’est une excuse pour la violence. Il y a eu un effort très conscient pour ne pas faire de documentaire, mais pour documenter le plus fidèlement possible une œuvre littéraire ou cinématographique.

C’est une mini-série avec beaucoup de sauts dans le temps. Comment avez-vous travaillé la photographie dans cet aspect ?

Les 8 heures se déroulent sur 15 ans. Il y a eu une décision de deux ou trois choses, s’ils ont des téléphones portables ou non, si les voitures sont neuves ou anciennes, peu importe. Il y a une décision consciente si c’est l’été ou l’hiver et le passage du temps. Il y avait aussi un besoin et une décision esthétique : je suis radicalement opposée aux flashbacks avec un look différent. Car d’abord, c’était une série qui risquait d’apporter des changements éditoriaux : « Cette scène est géniale, elle ne rentre pas dans cet épisode, on va la mettre dans celui-ci. » Ce qui ne s’est pas produit, car les scripts étaient très solides. Le risque est que vous finissiez par filmer quelque chose qui était censé être suivi de cela et que l’arc lumineux allait fonctionner de cette façon et cela a l’air hideux. Évidemment, toutes les scènes ont un arc dramatique, et j’essaie toujours de répéter l’arc de la scène ou de le contrer pour mettre l’accent ou quoi que ce soit d’autre.

Comment était-ce de travailler avec Michael Keaton en tant qu’acteur et en tant que producteur ?

Les titres de producteurs sont donnés comme des billets de loterie. Je n’avais pas l’impression qu’il avait contribué au-delà de cela en tant qu’acteur exceptionnel. Je suppose qu’il a eu une conversation avec Danny Il disait: « Je préférerais que le médecin fasse ceci que cela », ce que ferait n’importe quel acteur. Je le répète, les titres de producteurs sont distribués avec une joie singulière. J’ai l’impression que c’est le cas, je ne sais pas. Je n’ai pas été témoin d’une participation au-delà des années d’expérience et du talent incontestable qu’il a.

C’est un acteur très talentueux. Il y a des acteurs qui ont un côté bon qui sort et il y a des acteurs qui ont un côté fou. Je ne dis pas ça dans sa vie personnelle, car il était très gentil et très gentil. Mais quand il devient le médecin qui n’est plus un si gentil médecin de ville, il est fantastique. Cela vient de l’intérieur. Il ne sort pas avec effort, il sort naturellement. Je pense que c’est un bel arc et une transformation.

