Dopesick débarque dans Star +, la mini-série sur la médecine qui a rendu un pays accro

Dans les années 80, la famille sackler, propriétaire de l’une des plus importantes sociétés pharmaceutiques au monde, a commencé à commercialiser un médicament qui promettait d’être le remède à toutes les douleurs. L’oxycodone est entré sur le marché avec le mensonge selon lequel moins de 1% de ses utilisateurs sont devenus dépendants et a fini par rendre un pays complètement malade. Cette histoire a été racontée par Beth Macy dans le livre Dopesick : les dealers, les médecins et la société pharmaceutique qui ont accro à l’Amérique (Abstinence : dealers, médecins et le laboratoire pharmaceutique qui a généré l’addiction aux Etats-Unis) et transformé en mini-série par Hulu, avec Michael Keaton à la tête.

A partir de ce vendredi, les utilisateurs de Étoile + Vous pourrez accéder à cette histoire puissante qui a transformé en fiction l’une des crises qui continuent d’affecter les États-Unis, où plus d’un demi-million de personnes sont mortes d’overdoses. Michael Keaton produit également la mini-série dont Danny fort C’est son showrunner. Il s’agit d’un total de 8 épisodes où l’indignation saisira le spectateur du début à la fin.

La crise des opioïdes est racontée sous différents angles. Keaton est un médecin d’une ville minière qui se met bientôt à prescrire (de bonne foi) de l’oxycodone à des patients qui ont subi des coups sévères ou qui souffrent de leur travail. L’une des sociétés minières est Betsy (Kaitlyn dever), qui après un accident commence à combattre sa douleur avec cette drogue à laquelle elle devient accro. La drogue arrive dans cette ville par Gamelle (Volaillera), un visiteur médical qui vend des médicaments de Purdue Pharma, et Michael Stuhlbarg il se met à la place des sans scrupules Richard Sackler.

Avec des allées et venues dans le temps, Malade raconte un processus de près de 15 ans de ce qui était une enquête menée par deux procureurs du Maine, Meule (Peter Sarsgaard) et Excité (John Hoogenakker) et la bagarre autour de l’agent de la DEA, Brigitte (Rosario Dawson), pour avoir détruit un empire qui ne se souciait que de l’argent et non des vies qu’il a ruinées à la fois directement et indirectement. La crudité de chaque épisode qui viendra à Étoile + met en lumière la valeur de la vie en fonction des revenus de chacun, dans cette fiction qui mérite d’être vue pour se poursuivre avec un débat toujours d’actualité ; Les Sackler n’ont pas payé de près les conséquences en tant que parents de la crise des opioïdes.

Menaces sur la production de Dopesick

Les travaux réalisés depuis Malade, que de nombreuses personnes impliquées ont été contactées afin d’être convaincues de ne pas poursuivre le projet. Cela a été confirmé par le directeur de la photographie Checco Varèse dans une interview avec Divulgacher, où il a souligné que bien qu’il n’ait pas été appelé, il connaît de nombreux collègues qui dans le processus de gestation de la mini-série ont été prévenus par l’équipe d’avocats de les saccageurs, leur disant qu’ils évalueraient chaque phrase de cette fiction et n’hésiteraient pas à aller en jugement en cas de constat de faute, de calomnie ou d’insulte contre l’une des familles les plus riches du monde.

