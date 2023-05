Doomsday est-il sur Netflix ? où regarder le film en ce moment

Cinéma

Le film Doomsday fait parler les gens ces jours-ci et nous vous disons ici sur quelle plateforme il est disponible pour le regarder. C’est sur Netflix ?



© Crédit photo : Jay MaidmentSur quelle plateforme êtes-vous pour regarder le film Doomsday.

jour du Jugement dernier soit Doomsday : Jour du Jugementcomme il a été intitulé pour l’Amérique latine, est un film d’action et de science-fiction de 2008, écrit et réalisé par Neil Marshall (Game of Thrones, Westworld, Hannibal). Bien qu’il n’ait pas été un grand succès au box-office local et international, la vérité est qu’il est resté un film culte et a récemment généré des demandes. Où est?

L’histoire se déroule en Grande-Bretagne, où un virus mortel appelé « Reaper » a exterminé des milliers de personnes. Le gouvernement décide d’évacuer les survivants sains et d’isoler totalement la zone touchée pour empêcher la fuite des infectés : toute l’Ecosse. Cela crée un état de crise, car le virus réapparaît 30 ans plus tard et une équipe d’élite doit à tout prix se procurer un vaccin.

Cette bande a commencé sa production dans l’esprit de Neil Marshall, qui vivait près du mur d’Hadrien, où les Anglais se défendaient contre les tribus écossaises. Là, il a fantasmé si sa construction était due à un virus mortel pour protéger le peuple. Au fil du temps, il a trouvé des inspirations dans 28 jours plus tard, Mad Max et jusqu’à enfants des hommes pour mener à bien votre projet.

+Sur quelle plateforme est le film Doomsday

Ces derniers jours, ce long-métrage s’est fait connaître à la suite de sollicitations sur le réseau social TikTok, où les internautes profitent souvent de recommandations différentes. Si vous avez recherché le film dans Netflix, nous vous disons qu’il n’y est pas disponible. Actuellement, tu peux voir jour du Jugement dernier sur la plateforme Apple TV+.

Doomsday : Jour du Jugement est en vedette Rhona Mitra, Bob Hoskins, David O’Hara, Malcolm McDowell, Alexander Siddig, Adrian Lester et Craig Conway. Dans son casting, vous verrez également Lee-Anne Liebenberg, Hannie Bosman, Sean Pertwee, Darren Morfitt, MyAnna Buring et Emma Cleasby.

