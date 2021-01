Doomsday Clock sur le point de 100 secondes à minuit, les scientifiques citent la course aux armements nucléaires et le «  mensonge en ligne  » comme des menaces

Le «Doomsday Clock» du Bulletin of Atomic Scientists – une construction représentant les menaces pour l’humanité du nucléaire au naturel – reste dans le rouge à 100 secondes à minuit pour 2021, ont averti ses propriétaires.

Les scientifiques ont publié leurs prévisions annuelles mercredi, soulignant la résurgence d’une course aux armements nucléaires, le changement climatique et la désinformation en ligne sur l’épidémie de Covid-19 comme trois menaces existentielles que l’humanité doit affronter si l’espèce veut survivre.

Bien que les aiguilles de l’horloge n’aient pas bougé depuis 2020, lorsqu’elle est revenue à sa position actuelle, les scientifiques derrière elle ont mis en garde de toute urgence contre le fait de permettre à l’état actuel des choses de s’installer comme un « nouveau anormal. »

Alors que le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires est entré en vigueur au début du mois, les 50 pays qui l’ont signé n’ont pas eux-mêmes d’armes nucléaires – et le traité est un effort pour pousser leurs voisins dotés d’armes nucléaires vers le désarmement. En 2019, tous ces voisins dotés d’armes nucléaires travaillaient à la modernisation de leurs arsenaux. Le bulletin appelait les pays dotés d’armes nucléaires – en particulier les États-Unis – à résister à la tentation de renforcer leurs programmes nucléaires et de prendre le désarmement au sérieux, avertissant que le potentiel de «trébuchant»Dans la guerre nucléaire n’a jamais été aussi grande.

Le changement climatique reste également une menace grave, malgré une baisse des émissions dans les premiers mois de la pandémie. Alors que plusieurs pays sont déjà sur la voie de la reprise, « les émissions ont largement rebondi», Ont souligné les scientifiques, un problème qui ne fera qu’augmenter avec la réouverture d’économies. Citant les incendies de forêt et les cyclones au cours de l’année écoulée, ils ont exhorté les pays à orienter les fonds de relance vers l’énergie verte, réprimandant le Fonds monétaire international et la Banque mondiale pour avoir saboté essentiellement les efforts des pays à faible revenu pour assainir leur production d’énergie en pondérant fortement les programmes d’aide vers combustibles fossiles.

Parallèlement à ces menaces plus concrètes, les scientifiques atomiques ont jugé bon de lancer le Covid-19 »infodémique», Décrit par l’Organisation mondiale de la Santé comme«une surabondance d’informations… qui empêche les gens de trouver des sources fiables et des conseils fiables lorsqu’ils en ont besoin. »

Ironiquement, ils ont déclaré que Covid-19 en lui-même n’était pas une menace existentielle pour l’humanité, adoptant une vision beaucoup plus équilibrée du virus, tout en décrivant « trop d’informations » comme une catastrophe potentiellement apocalyptique.

Les scientifiques de Doomsday Clock blâment les médias sociaux et leur modèle commercial basé sur la manipulation émotionnelle de ses utilisateurs pour le « la sous-cotation, alimentée par Internet, du discours et de l’élaboration des politiques rationnels. » Ils incitent également les gouvernements à politiser la réponse au virus.

La désinformation généralisée sur Internet a non seulement entravé la capacité des gouvernements à répondre à la pandémie, mais « pourrait avoir des conséquences encore plus dramatiques en cas de crise nucléaire», Ont-ils dit – une situation qui pourrait peut-être conduire à«une guerre nucléaire qui met fin à la civilisation mondiale», Préviennent les scientifiques, notant que le débat sur le changement climatique a déjà été polarisé de la même manière.

Si l’humanité veut éviter une catastrophe existentielle – une catastrophe qui éclipserait tout ce qu’elle a encore vu – les dirigeants nationaux doivent faire un bien meilleur travail pour contrer la désinformation, tenir compte de la science et coopérer pour réduire les risques mondiaux.

Alors que les gouvernements doivent à leurs électeurs de communiquer honnêtement et efficacement, peu de gens s’attendent vraiment à ce qu’ils le fassent, selon le récent sondage de la société de relations publiques Edelman sur le «baromètre de la confiance» au début du mois. Les gens n’attendent pas non plus la vérité des médias, a-t-il découvert – une situation qui n’augure rien de bon pour les scientifiques qui tentent de sauver la réputation des deux institutions.

