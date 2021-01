Doomsday Clock est de 100 secondes à minuit

Armes nucléaires, pandémies mondiales, accélération du changement climatique: l’humanité manque-t-elle de temps? Malgré l’horreur générale de 2020, l’humanité a fait une pause sur le chemin de l’armageddon – du moins, selon l’horloge de la fin du monde, une montre hypothétique qui évalue chaque année notre proximité de l’annihilation totale.

Cette année, les aiguilles de l’horloge de l’Apocalypse n’avanceront pas, et elle continue d’afficher la même heure que celle fixée l’année dernière: 100 secondes à minuit, le Bulletin of the Atomic Scientists (BAS), une organisation mondiale d’experts scientifiques et politiques , annoncé lors d’un événement de presse virtuel sur Weds. (27 janvier).

La mauvaise nouvelle est que nous sommes encore plus près de minuit que nous ne l’avons été depuis l’introduction de l’horloge il y a plus de 60 ans. Avec une mauvaise gestion généralisée de la pandémie du COVID-19 dans les pays du monde entier; peu de progrès dans l’élimination des armes nucléaires; et une atténuation insuffisante du changement climatique destructeur, le BAS a décidé de tenir le chronomètre à l’heure actuelle, périlleuse, comme un avertissement et un « appel au réveil », ont déclaré des représentants du BAS dans un communiqué.

Le COVID-19 était un nouveau venu dans la liste des défis auxquels l’humanité a été confrontée en 2020, et bien que des efforts soient en cours pour maîtriser le nouveau coronavirus, sa propagation rapide et mortelle a démontré que de nombreux pays étaient mal équipés pour faire face aux graves urgences sanitaires mondiales, Rachel Bronson, présidente et PDG de BAS, a déclaré lors de l’événement de presse.

« Les gouvernements du monde entier ont abdiqué leurs responsabilités, n’ont pas coopéré et n’ont donc pas réussi à protéger la santé et le bien-être de leurs citoyens », a déclaré Bronson. Bien que le COVID finisse par reculer, il sert toujours « d’appel de réveil historique », montrant que les responsables ne sont malheureusement pas préparés à gérer les pandémies qui pourraient survenir à l’avenir, a déclaré Bronson.

Les émissions mondiales de carbone, un facteur majeur du changement climatique induit par l’homme, ont temporairement chuté d’environ 17% en raison de la pandémie, « mais ont largement rebondi », a déclaré Susan Solomon, professeur d’études environnementales au Massachusetts Institute of Technology (MIT). , et un membre du conseil scientifique et de sécurité de BAS. À la fin de 2020, les émissions n’étaient qu’environ 4% inférieures à celles de l’année précédente, « et devraient augmenter à mesure que le monde sortira de la pandémie », a déclaré Solomon lors de la conférence de presse. Dans tous les cas, les réductions d’émissions induites par la pandémie ne sont pas un plan durable pour l’avenir, a ajouté Solomon.

L’un des risques existentiels les plus importants et les plus anciens de l’humanité – les armes nucléaires – est resté « à un niveau inacceptable », les États-Unis reléguant plus d’un billion de dollars pour moderniser et développer leurs programmes d’armes nucléaires, a déclaré Steve Fetter, membre du conseil d’administration du BAS, professeur de politique publique. politique à l’Université du Maryland. La Russie possède près de 1 000 armes nucléaires « qui pourraient être lancées en quelques minutes », et des pays comme la Chine, l’Inde, la Corée du Nord et le Pakistan continuent d’élargir leurs arsenaux, a ajouté Fetter.

« La modernisation et l’expansion des arsenaux nucléaires dans plusieurs pays, combinées au manque d’efforts diplomatiques pour réduire les risques nucléaires, ont augmenté la probabilité d’une catastrophe », a-t-il déclaré dans le communiqué. « Selon notre estimation, le potentiel pour le monde de trébucher dans la guerre nucléaire – un danger toujours présent au cours des 75 dernières années – a augmenté en 2020. »

Rampant en avant

Pour décider de l’heure de l’horloge chaque année, le Conseil de la science et de la sécurité du BAS consulte le Conseil des sponsors du Bulletin – dont 13 lauréats du prix Nobel – pour évaluer les menaces qui pèsent lourd sur la scène mondiale. Ces dernières années ont vu un élan alarmant vers l’avant à proximité de minuit.

En 2018, l’aiguille des minutes de l’horloge tournait vers l’avant pour se tenir à deux minutes à minuit – la dernière et la seule fois où elles s’étaient rapprochées auparavant était en 1953, lorsque les tensions entre les États-Unis et l’ex-Union soviétique augmentaient et que les deux superpuissances mondiales avaient conduit les premières explosions de bombes à hydrogène, à à peine six mois d’intervalle.

L’heure de l’horloge de la fin du monde s’est arrêtée en 2019, mais a recommencé en 2020, pour refléter que l’humanité est confrontée à « une véritable urgence – un état des affaires du monde absolument inacceptable qui a éliminé toute marge d’erreur ou de retard supplémentaire », a déclaré Bronson dans un communiqué que an.

Bien que les aiguilles de l’horloge de la fin du monde restent statiques – pour le moment – les menaces existentielles contre l’humanité continuent de progresser, a déclaré Ellen Johnson Sirleaf, lauréate du prix Nobel de la paix, ancienne présidente du Libéria et coprésidente de l’Organisation mondiale de la santé.

« Ce que nous avons tous enduré au cours de l’année écoulée montre que nous ne pouvons plus nous permettre de perdre plus de temps », a déclaré Sirleaf lors de l’événement de presse. « Les générations futures ne comprendront ni ne pardonneront une nouvelle inaction sous de telles menaces. »

Lorsque l’horloge Doomsday a fait ses débuts sur la couverture du magazine du BAS en 1947, son aiguille des minutes était positionnée entre sept minutes et minuit. À l’époque, les armes nucléaires étaient considérées comme la plus grande menace pour l’humanité. Bien que le nombre d’armes nucléaires dans les stocks militaires ait diminué dans le monde entier depuis la guerre froide, les inventaires mondiaux montrent qu’il reste environ 13410 ogives, a rapporté la Fédération des scientifiques américains (FAS) en septembre 2020. De ces ogives, environ 91% appartiennent à la Etats-Unis et Russie, dit le FAS.

Aujourd’hui, les chercheurs du BAS envisagent des déclencheurs potentiels supplémentaires pour une catastrophe planétaire, comme le changement climatique; technologies perturbatrices; et l’utilisation généralisée des plateformes de médias sociaux qui alimentent la diffusion rapide de la désinformation et érodent la confiance dans les médias et dans la science.

Aux États-Unis et ailleurs dans le monde, l’extrémisme d’extrême droite est apparu en 2020 comme une source croissante de violence terroriste et de perturbations sociales. Les experts doivent maintenant considérer que les groupes adoptant des idéologies de droite radicale pourraient constituer une menace importante pour la sécurité nationale américaine, ont écrit des représentants du BAS le 14 janvier.

« Ces extrémistes représentent un danger unique en raison de leur prédominance dans les institutions fédérales telles que l’armée et du potentiel qu’ils pourraient infiltrer les installations nucléaires, où ils pourraient accéder à des informations sensibles et des matières nucléaires », ont déclaré des représentants du BAS. « Les responsables doivent agir de manière décisive pour mieux comprendre et atténuer cette menace. »

Les membres du Bulletin of the Atomic Scientists ‘Science and Security Board, Robert Rosner et Suzet McKinney, révèlent le réglage 2021 de l’horloge Doomsday: il est encore 100 secondes avant minuit. (Crédit d’image: Bulletin des scientifiques atomiques / Thomas Gaulkin)

Les maladies infectieuses sont également apparues au premier plan en 2020. À ce jour, le COVID-19 a infecté plus de 99 millions de personnes dans le monde et en a tué plus de 2 millions, selon le Coronavirus Resource Center de l’Université Johns Hopkins de médecine. Plus de 25 millions de cas ont été signalés aux seuls États-Unis, et plus de 400000 Américains sont décédés du coronavirus à ce jour.

Parallèlement au COVID-19, les impacts de l’escalade du changement climatique ont conduit les scientifiques de la NASA à déclarer 2020 l’année la plus chaude jamais enregistrée, à égalité avec 2016. Les températures mondiales moyennes de la Terre ont augmenté de 2 F (1,2 C) depuis les années 1880, et les températures de surface mondiales annuelles pour le les 44 dernières années ont été supérieures à la moyenne du 20e siècle. En 2020, la couverture de glace de mer de l’Arctique a chuté pour atteindre des creux records; L’Australie a perdu plus de 20% de ses forêts au cours d’une saison record d’incendies de forêt; et la saison des ouragans dans l’Atlantique a été l’une des plus intenses et des plus occupées jamais enregistrées, avec un record de 30 tempêtes nommées.

Aussi désastreux que tout cela puisse paraître, ces défis sont d’origine humaine – et les solutions à ces problèmes viendront également d’efforts humains collectifs, d’ingéniosité et de volonté, ont déclaré les membres du BAS lors de l’événement de presse.

« Aujourd’hui, nous avons l’opportunité d’une réinitialisation globale, d’admettre et d’apprendre des erreurs du passé et de mieux nous préparer aux menaces futures, » que ce soit des affrontements nucléaires, des changements climatiques, des pandémies « ou un mélange de tout cela », a déclaré Sirleaf.

«J’espère que nous faisons plus que simplement regarder l’horloge et continuer notre journée», a ajouté Asha George, membre du conseil d’administration du BAS, directrice exécutive de la Commission bipartisane sur la biodéfense.

« J’espère que nous agirons pour ramener ces mains de plus en plus loin et rendre le monde plus sûr », a déclaré George.

