DOOM tourne sur un test de grossesse… Attendez… QUOI ?!

La tradition qui consiste à faire tourner le légendaire jeu Doom sur divers gadgets et appareils qui n’ont pas été conçus à l’origine pour le jeu est longue, mais celui-ci remporte la palme.

Foone, un programmeur qui aime la rétro-ingénierie et qui travaille généralement avec du matériel et des logiciels anciens, a réussi à faire tourner un jeu entièrement fonctionnel de Doom sur un test de grossesse électronique.

Après avoir posté une vidéo du jeu vidéo classique qui a été testé pendant le week-end, Foone a augmenté la mise lundi et a publié une vidéo de lui jouant à Doom sur le testeur, à l’aide d’un clavier sans fil.

Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.

But as I explained then, it wasn't really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game.

Well, now it is. It's Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv

— foone (@Foone) September 7, 2020