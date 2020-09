DOOM sur un test de grossesse? Un programmeur le rend possible

2020 est une année totalement atypique, et le fait est que le COVID-19 a provoqué une vague de changements dans le monde entier qu’il y a quelques mois, nous penserions impossibles. Dans quelques années, nous regarderons en arrière et verrons à quel point des choses totalement folles et impensables se sont produites, bien qu’il y ait toujours de la place pour une autre.

Le DOOM original est l’un des tireurs le plus aimé des amateurs de ce genre, et lors de sa sortie en 1993, il a jeté les bases sur lesquelles une multitude de titres ultérieurs ont été créés. Il y a tellement de fans talentueux qui aiment DOOM qu’à de nombreuses reprises, nous avons vu à quel point le titre était fonctionnel, il s’agissait d’une série d’appareils électroniques très divers, comme un micro-ondes ou dans Minecraft lui-même. Aujourd’hui, nous avons appris qu’un programmeur a réussi à l’exécuter dans un endroit que nous n’aurions jamais pu imaginer: un test de grossesse.

DOOM dans un test de grossesse … avec un peu de « triche »

Bien que cela puisse ressembler à une blague, le programmeur californien Foone Turing a réussi à exécuter DOOM original dans un test de grossesse. Bien sûr, cela a un piège, et c’est que Turing a remplacé la puce de test et son écran, ne gardant que le boîtier. Même ainsi, la réalisation nous semble la plus impressionnante, et vous pouvez voir comment cela fonctionne juste en dessous:

Hier, j’ai eu beaucoup de retweets et de messages reddit et autres pour jouer à Doom lors d’un test de grossesse.

Mais comme je l’ai expliqué à l’époque, ce n’était pas vraiment JOUER à un test de grossesse, c’était juste une vidéo en cours de lecture, pas un jeu interactif. Eh bien, maintenant ça l’est. C’est le test de grossesse Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv – foone (@Foone) 7 septembre 2020

L’imagination des êtres humains est impressionnante, et sûrement le prochain appareil où le DOOM original est exécuté sera encore plus élaboré. Le dernier opus de la saga, DOOM Eternal, est un grand succès sur consoles et PC, et nous vous rappelons que sa prochaine extension, The Ancient Gods, peut être jouée sans avoir besoin du jeu de base.