Doom Patrol Saison 3: Date de sortie, distribution et intrigue

Doom Patrol est devenu l’une des adaptations les plus acclamées par la critique de DC Comics avec ses personnages bizarres et ses intrigues époustouflantes.

Inspiré de la légendaire série de bandes dessinées de Grant Morrison, le nouveau spectacle suit le chef de Timothy Dalton alors qu’il rassemble une équipe improbable de métahumains pour faire face à des menaces tout aussi inconnues.

Michelle Gomez incarne Madame Rouge, une voyageuse dans le temps qui tente d’arrêter un nouveau groupe dangereux appelé Sisterhood of Dada dans le dernier lot d’épisodes de la série.

De plus, les téléspectateurs verront Sebastian Croft et Ty Tennant (La guerre des mondes, Disney Plus) en direct pour la première fois.

Découvrez ce qui attend le groupe de soutien de la super équipe de DC, y compris la date de sortie de la saison trois, le casting et la bande-annonce.

Date de sortie de la saison 3 de Doom Patrol

Le 11 novembre 2021, HBO Max diffusera la troisième saison de « Doom Patrol », en commençant par ses trois premiers épisodes le 23 septembre 2021. Actuellement, HBO Max diffuse les saisons 1 et 2 de l’émission.

Une série de DC Comics intitulée « Doom Patrol » raconte l’histoire de nombreux monstres surpuissants travaillant ensemble en tant que groupe de soutien et équipe de super-héros. Le monde ne les aime pas particulièrement non plus, mais ils essaient quand même de le sauver.

Casting de la saison 3 de Doom Patrol

« Doom Patrol » met en vedette Brendan Fraser comme Robotman, AKA Cliff Steele, Matt Bomer comme Negative Man, AKA Larry Trainor, April Bowlby comme Elasti-Woman, AKA Rita Farr, Diane Guerrero comme Crazy Jane, Joivan Wade comme Cyborg, AKA Victor Stone, et Timothy Dalton dans le rôle du savant fou Niles Caulder, alias The Chief. Les autres acteurs de la saison 3 incluent Skye Roberts dans le rôle de Kay Challis, Ty Tennant dans le rôle d’Edwyn Payne, Abi Monterey dans le rôle de Dorothy Spinner, Shay Mack dans le rôle de Driller Bill, Wynn Everett dans le rôle de The Fog, AKA Shelley Byron et Mark Sheppard dans le rôle de Willoughby Kipling.