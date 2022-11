Doom Patrol présente une nouvelle bande-annonce pour sa quatrième saison sur HBO Max

service de diffusion en continu HBO Max vient de publier la deuxième bande-annonce de la quatrième saison de »patrouille du destin ». L’aperçu examine beaucoup plus longuement ce qui a été montré dans la première bande-annonce, se concentrant davantage sur l’intrigue qui suivra un projet étrange qui recherche l’immortalité.

L’équipe d’anti-héros devra voyager dans le temps pour arrêter le projet Immortus et sauver le monde, bien que maintenant, les membres de »Doom Patrol » devront décider s’il est plus important de sauver le monde ou de maintenir leur propre Bonheur. La saison diffusera ses deux premiers épisodes le 8 décembre.

Bien que l’équipe de protagonistes soit confrontée à ce qui est peut-être sa mission la plus dangereuse, chacun d’eux aura un nouveau look. Dans la bande-annonce, Robotman, Negative Man et Crazy Jane peuvent être vus dans ce qui semble être des combinaisons spatiales rétro. Nous les voyons également dans le style classique des films en noir et blanc, ayant des changements dans leur apparence en raison de leurs sauts de temps soudains.

Pour le casting de la quatrième saison, nous voyons le retour de brendan fraser Oui Riley Shanahan comme Cliff Steele/Robotman, Matt Bomer Oui Matthieu Zuck en tant que Larry Trainor / Negative Man, Diane Guerrero comme Jane folle Avril Bowlby comme Rita Farr/Elasti-Woman, Jivan fait comme Vic Stone/Cyborg et Michel Gomez comme Laura DeMille/Madame Rouge.

L’actrice Madeleine Zima Il rejoindra le casting en tant que Casey Brinke, un personnage qui s’est impliqué avec l’équipe dans leur dernière aventure. le showrunner Jérémy Carvers’est exprimé sur le personnage de Zima, applaudissant sa performance et assurant qu’il est l’un des personnages préférés du casting et de l’équipe.

« Casey est adorée à la fois par nos scénaristes de l’équipe et par les fans de ‘Doom Patrol’ en général. Nous avons finalement trouvé un moyen de la faire entrer dans l’histoire d’une manière qui nous semble complètement naturelle, même si c’est pour quelqu’un qui ne l’a jamais vu. » Patrol’, ça peut paraître un peu fou. Pour nous, ça fait l’affaire ! Et ce n’est pas qu’un cameo », a-t-il expliqué.

Les trois saisons de » Doom Patrol » sont disponibles sur HBO Max, la quatrième saison arrivant le 8 décembre.