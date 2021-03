DOOM Eternal va taquiner son deuxième épisode DLC plus tard ce mois-ci

DOOM Eternal a encore un autre épisode DLC à publier dans sa campagne post-lancement The Ancient Gods, et nous en saurons un peu plus le 15 mars 2021. Bethesda a confirmé la chute de la bande-annonce après la fuite de la liste des succès de l’extension au cours du week-end , ce qui indique que cette dernière goutte de contenu est sur le point d’être lancée. L’art clé que vous voyez ci-dessus accompagnait l’annonce, qui présente le populaire DOOM Slayer affrontant toutes sortes de monstres mortels. Nous avons maintenant une semaine complète à attendre avant que id Software ne partage plus d’informations.

Ce deuxième morceau de DLC s’appuiera supposément sur la révélation surprenante de la fin de DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part One. Nous avons vraiment apprécié cette extension du jeu de base déjà excellent, en lui attribuant un bon 8/10 dans la revue Push Square et en le prétendant être « beaucoup plus le meilleur FPS de PS4 ». Nous avons encore plus de cette action meurtrière à venir, alors.

Il y a cependant beaucoup plus à venir de la série DOOM ce mois-ci, car Doom 3: édition VR sorties pour PlayStation VR le 29 mars 2021. Une annonce surprenante de la dernière gamme de PSVR de Sony révèle qu’elle sera livrée avec des extensions et des améliorations conçues pour la réalité virtuelle. N’oubliez pas que nous avons également une mise à niveau native de la PlayStation 5 pour DOOM Eternal, qui sera probablement lancée à un moment donné cette année. Une mise à jour PS4 gratuite sera proposée à ceux qui possèdent déjà le jeu. Combien de DOOM consommerez-vous en mars? Abattez les légions de l’enfer dans les commentaires ci-dessous.