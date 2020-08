Doom Eternal: The Ancient Gods peut être joué sans avoir le jeu de base

Doom Eternal sortira son premier DLC d’histoire, The Ancient Gods, en octobre prochain. Une extension qui a créé le premier gameplay lors de la dernière Gamescom et qui a clairement montré que rien n’a changé. Aussi, il semble que cette nouvelle histoire commencera à la fin de la campagne de base, mais qu’elle n’aura pas une grande relation.

Ou du moins, vous n’aurez pas besoin de l’avoir terminé pour profiter des anciens dieux. De plus, dans les récentes déclarations de Marta Stratton, productrice exécutive de Doom Eternal, nous avons appris que vous n’aurez même pas besoin du jeu de base pour profiter de cette extension. Le motif? Atteignez le nombre maximum de joueurs possibles.

Vous n’aurez pas besoin de Doom Eternal pour jouer sa première extension

Quand nous regardons combien de personnes ont joué à notre jeu, nous avons un grand pourcentage de ceux qui l’ont terminé. Encore plus grand que 2016. Et c’est quelque chose que vous regardez toujours et voyez jusqu’où les joueurs parviennent à battre votre jeu. C’est important parce que nous voulons que le contenu téléchargeable atteigne autant de personnes que possible. En fait, vous n’avez même pas besoin de posséder Doom Eternal pour acheter le DLC et jouer.

Doom Eternal est maintenant disponible sur Xbox One et PC, tandis que nous pouvons accéder à The Ancient Gods via le pass saisonnier du jeu ou en l’achetant séparément. Ce DlC sera disponible à partir du 20 octobre 2020.