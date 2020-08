‘Doom Eternal’ obtient son premier DLC dans ‘The Ancient Gods’

Plus de chaos est en route Doom éternel.

La suite 2020 du précédent d’id Software Condamner est une entrée de division dans la série, à parts égales d’absurdité et d’ambition sans vergogne. Il frappe toutes les bonnes notes, puis certaines que vous souhaiteriez ne pas toucher du tout, mais c’est un travail impressionnant qui a une vision unifiée – une chose rafraîchissante et de plus en plus rare parmi les jeux triple-A.

Maintenant, avec le contenu du Year One Pass à l’horizon, nous allons commencer à voir davantage la vision sauvage du studio de la quête d’un homme pour déchirer le paradis et l’enfer (et, à l’occasion, Mars ou Phobos).

Les dieux antiques, première partie La bande-annonce montre davantage le royaume d’Urdak, autrement connu sous le nom de paradis.

Doom Eternal: Les anciens dieux, première partie Logiciel id

«Nous sommes alliés depuis un certain temps, maintenant. J’ai su qui tu étais au moment où tu as mis les pieds dans notre monde. Vos dons nous sont dus », explique une voix off. «Nous travaillons pour ressusciter les seuls qui peuvent sauver ce monde. Vous avez l’honneur de servir les dieux – encore une fois.

«Faire tomber le Khan Maykr a laissé un déséquilibre de pouvoir qui menace toute la création», dit id dans un nouveau billet de blog. «Avec l’aide d’un vieil allié, retournez à Urdak et décidez à nouveau du sort du cosmos.»

Les dieux antiques, première partie lance le 20 octobre 2020, en tant qu’achat autonome ou dans le cadre du Doom éternel Year One Pass (lui-même inclus dans l’édition de luxe du jeu).

Dans une interview avec PCGamesN, le producteur exécutif Marty Stratton a déclaré: «Nous voulons que le DLC atteigne autant de personnes que possible. En fait, vous n’avez même pas besoin de posséder Doom éternel pour acheter le DLC et y jouer. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂