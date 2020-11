DOOM Eternal ne viendra sur Switch qu’au format numérique, confirmez de Bethesda

Il y a quelques heures à peine, de nombreux fans ont commencé à spéculer sur l’annulation de la version pour Commutateur Nintendo de DOOM Eternal après que plusieurs magasins ont annulé les réservations pour le jeu vidéo. Maintenant, de Bethesda, ils sont sortis pour montrer leurs visages pour expliquer la situation et clarifier cela, bien que la version de Commutateur de DOOM Eternal n’atteindra pas les magasins physiques, le jeu vidéo sera disponible sur l’hybride Nintendo.

A été un représentant de Bethesda celui qui a parlé directement au portail Jeux source pour expliquer la situation. « Même si DOOM Eternal est à 100% sur la bonne voie pour une sortie numérique imminente sur Nintendo Switch, l’absence de lancement physique en magasin a entraîné l’annulation des réservations. Les clients concernés recevront un remboursement et doivent contacter leur magasin pour plus d’informations« , expliquent-ils de Bethesda.

Parallèlement à cela, la société confirme que dans le reste du mois de novembre, nous aurons « beaucoup plus d’informations« Ceci, ajouté au fait qu’ils parlent du lancement de DOOM Eternal dans Commutateur Nintendo comme quelque chose d’imminent, indique que ce mois-ci, nous pourrions avoir une date de sortie pour DOOM Eternal sur Nintendo Switch.

Pour le moment, nous n’avons encore pratiquement aucun détail officiel sur la version Nintendo Commutateur de DOOM Eternal. Nous serons attentifs à apporter toute nouvelle qui se présente, et il semble qu’il ne s’agisse que de quelques jours avant de voir cette version du jeu en action et d’en savoir plus sur ses performances et sa date de sortie. Nous vous rappelons que vous pouvez consulter notre analyse du jeu (actuellement disponible sur PC, Xbox One et Series X | S dans le cadre de Game Pass, PS4 et PS5) sur ce même lien.

