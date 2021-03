DOOM Eternal – Bande-annonce et date de sortie du DLC 2nd Story – disponible demain!

Après quelques jours, il y avait aussi quelques photos et un petit teaser DOOM Eternal: Les anciens dieux, partie 2 il y a maintenant la bande-annonce officielle du nouveau DLC d’histoire. Vous pouvez le regarder ici:

Que se passe-t-il dans The Ancient Gods Part 2?

Après avoir fait un détour vers la première partie la terre fait ça Marais de sang en enfer explorez et faites un détour un peu différent Urdak ce qui est probablement la confrontation la plus excitante de « DOOM Eternal » suit.

De la Doom Slayer combat son homologue maléfiquequel bataille épique cela n’a probablement jamais été vu dans aucune partie de DOOM auparavant. Bethesda écrit:

« Votre guerre contre l’enfer se termine ici. »

Donc, après avoir contribué dans la première partie au mal suprême, le Seigneur des Ténèbres, pourrait se réveiller, nous allons maintenant arrêter cela une fois pour toutes. Parce que c’était le plan après tout? Éveillez le mal suprême pour que nous puissions enfin l’aplatir. Ensuite, le Doom Slayer a enfin la paix. Cela a du sens, n’est-ce pas?

Cela se passe finalement devant un immense bastion de la forteresse de l’enfer, après qu’on ne peut plus se passer d’alliés du côté du Doom Slayer cette fois.

The Doom Slayer chevauche un «dragon» © id Software

Nous en tournons un terre post-apocalyptiquequ’à Le dernier d’entre nous souvenez-vous, arrêtez-vous une fois de plus à Argent D’Nur pour sécuriser des alliés et un marteau qui nous rappelle l’épée de « DOOM Eternal » avec l’énergie d’Argent, et nous devons tout donner une dernière fois devant la forteresse de l’enfer.

Es-tu prêt? Les nouveautés sont entre autres:

Un baron de l’enfer avec une puissante étoile du matin comme bras

Le retour des Nightmare Imps de DOOM 64

Dragons comme compagnon: The Doom Slayer peut désormais chevaucher des dragons, mais peut-être pas dans le gameplay lui-même – attendez et voyez ?!

Argent Hammer peut même être utilisé en combat

Nouvelles cartes et zones dans les mondes connus

La date de sortie de DOOM Eternal: Les anciens dieux, partie 2 est maintenant certain. Le nouveau DLC apparaît Matin, au 18 mars 2021. Il vous suffit donc d’être patient un jour de plus avant que le grand massacre de démons ne se poursuive.