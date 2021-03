Doom 3: VR Edition réinvente le classique FPS 2004 en réalité virtuelle

Sony a une liste d’annonces PlayStation VR prévues pour aujourd’hui, et la première est assez surprenante. Doom 3 est repensé pour la réalité virtuelle dans Doom 3: VR Edition, dont le lancement est prévu sur PS4 plus tard ce mois-ci le 29 mars 2021. Découvrez à quoi il ressemble en action dans la bande-annonce ci-dessus.

Cette version PSVR prendra en charge le contrôleur de visée oublié depuis longtemps et comprend également les deux extensions du jeu – The Lost Mission et Resurrection of Evil. L’expérience classique a été repensée pour la réalité virtuelle, avec de nouvelles textures, shaders et effets sonores. Vous pourrez observer les coins de l’installation UAC, orienter vos tirs à l’aide des commandes de mouvement, effectuer des virages rapides à 180 degrés et suivre votre santé, votre armure et vos munitions grâce à un écran de jeu monté sur votre poignet.

Un prix n’a pas été révélé sur le blog PlayStation, mais nous devons supposer qu’il sera conforme au coût de DOOM VFR, qui était de 19,99 € / 29,99 € au lancement. Seriez-vous intéressé à revoir Doom 3 à l’aide du PSVR? Surveillez vos arrières dans les commentaires ci-dessous.