DOOM 3 VR: Edition arrive sur PlayStation VR

Bethesda écrit dans un communiqué de presse officiel qu’il DOOM 3 dans la réalité virtuelle. «DOOM 3: VR Edition» fête déjà ce mois-ci le 29 mars 2021 sa sortie.

DOOM 3 VR Edition pour PSVR

En fait, c’est tout le jeu qui a été techniquement reconstruit pour la réalité virtuelle. Sont également inclus non seulement la campagne principale, mais aussi les deux modules complémentaires « DOOM 3: Resurrection of Evil » et « DOOM 3: The Lost Mission ».

Bethesda a le jeu de tir d’horreur d’id Software pour le casque Sony PlayStation VR porté. Entre autres choses, la technologie est basée sur le suivi de la tête, afin que nous puissions regarder dans les coins, par exemple. De plus, le port bénéficie d’une optique améliorée lors de la visée avec des armes. La lampe de poche, qui posait un problème dans « DOOM 3 » pendant longtemps, car vous deviez la sélectionner et la maintenir manuellement, est montée sur l’arme sélectionnée dans le port VR.

Est nouveau Affichage au poignetque nous pouvons voir d’un coup d’œil à tout moment. Il contient le statut avec les informations importantes sur le Santé, armure et munitions.

