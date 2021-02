«Dookie»: l’album Green Day qui a inspiré la nouvelle génération du millénaire | 45S

Le 1er février 1994, Green Day entre dans l’histoire en sortant l’album qui a peut-être inspiré une génération, principalement celles du nouveau millénaire et dans les années 90, puisque c’était l’inspiration de nombreux artistes et groupes qui ont grandi en écoutant ce groupe et cet album.

Le nom de cette œuvre est quelque peu désagréable, pour certains. Il s’avère que lors de plusieurs tournées que Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt et Tré Cool ont fait, ils ont souvent mangé des aliments qui ne les aimaient pas. En conséquence, ils avaient certains problèmes d’estomac que l’on appelait «liquide dookie», d’après sa traduction, liquide caca. En fin de compte, il a été changé en Dookie le nom de l’album en référence à ce passage de leur vie.

C’était leur troisième album, après avoir sorti respectivement ’39 / Smooth ‘et’ Kerplunk ‘, où de nombreuses chansons sorties là-bas sont devenues très célèbres pour leurs paroles et leur rythme effréné. Par curiosité, la chanson « Bienvenue au paradis«C’était sur« Kerplunk »et« Dookie ».

«Dookie» était quelque chose de spécial pour eux: c’était le premier travail qu’un grand label leur avait signé pour enregistrer et sortir. Le producteur du disque était Rob Cavallo, qui s’est rendu compte que le groupe avait tout le potentiel pour réussir après avoir entendu une démo d’eux. De même, Billie Joe Armstrong voulait que son « nouveau bébé » ait l’impact de grands groupes comme Black Sabbath ou Sex Pistols. Finalement, ils ont réussi.

Le projet a été un succès mondial, entrant dans le classement Billboard au numéro 2, ainsi que d’autres classements musicaux dans divers pays tels que le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et plus encore. Des chansons comme « When I Come Around », « Basket Case », « She » et d’autres sont rapidement devenues l’un des favoris de milliers de punks à travers le monde, ainsi que dans l’imaginaire musical collectif qui perdure jusqu’à ce jour. En bref, «Dookie» a été le décollage de Green Day et qui les a propulsés vers la célébrité.

Green Day était un groupe qui a inspiré de nombreux groupes dont vous êtes sûrement fan. Parmi ceux qui ont pris Green Day comme une influence sur leur travail, il y avait: Avril Lavigne, blink-182, Good Charlotte, New Found Glory, entre autres. De même, et revenant au sujet de cet article, dans une interview avec Lady Gaga, il a commenté que le premier album qu’il avait acheté de sa vie était «Dookie».

Sans aucun doute, Green Day était un groupe qui a eu beaucoup d’influence sur des musiciens bien accueillis ou formés dans le nouveau millénaire. Sans aucun doute, ses chansons passeront de génération en génération jusqu’à la fin des temps.