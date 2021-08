Doogie Kamealoha, MD : Première bande-annonce et date de sortie pour Disney + Medical Drama

Doogie Kamealoha, MD est l’un des prochains grands projets du service de streaming Disney+, que nous avons déjà un premier aperçu, des photos exclusives et sa date de sortie. C’est un drame médical produit par ABC, qui est également en charge d’autres séries populaires de ce genre telles que L’anatomie de Grey Oui Le bon docteur. Tout savoir sur cette nouveauté !

Ce spectacle est le fruit de Kourtney Kang et a été officiellement annoncé en avril 2020, où il a été confirmé qu’il était un redémarrage de Doogie Howser, MD tenu par des femmes. Cette émission des années 90 mettait en vedette Neil Patrick Harris et suivait le Dr Douglas, un adolescent médecin qui équilibre le défi de la médecine avec sa vie quotidienne.

Selon le médium Date limite, voici le synopsis de la nouvelle version : « Suivez les aventures de Lahela« Doogie »Kameāloha, une jeune fille métisse de 16 ans, jonglant entre une carrière médicale naissante et une vie d’adolescente. , et son père hawaïen « Local Boy » qui peine à accepter que sa fille ne soit plus une petite fille ». Regardez les premières photos !

Le casting de la fiction comprend Peyton elizabeth lee (Lahela « Doogie » Kamealoha), Kathleen Rose Perkins (Dre Clara Hannon), Jeffrey Bowyer Chapman (Charles), Jason Scott Lee (Benny Kamealoha), Mapuna makia (Noelani), Matthieu Sato (Kai) et Emma meisel (Step Denisco). Ce mardi la plateforme a partagé sur ses réseaux un petit aperçu de ce que nous allons voir. Ne le manquez pas!







+ Quand Doogie Kamealoha, MD sera-t-il présenté en première sur Disney +?

Selon la récente déclaration, Doogie Kamealoha en avant-première le 8 septembre sur la plateforme Disney +. Au total nous aurons 10 épisodes qui mêlera comédie et drame, qui arriveront un par semaine tous les mercredis, comme cela s’est produit avec d’autres programmes qui ont eu du succès et tenteront de reproduire la même stratégie dans ce cas.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été lancé et continuera à être publié uniquement sur la plate-forme. Tu peux le faire entrer ici. Qu’est-ce que tu attends?