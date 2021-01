DONTNOD obtient un investissement de Tencent qui pose des questions sur la vie est étrange

Il y a de plus en plus de spéculations sur le développeur DONTNOD et son rôle dans la série Life Is Strange. Plus tôt cette semaine, le studio français a annoncé un accord de financement de 30 millions d’euros (~ 36 millions de dollars) avec le mastodonte chinois Tencent, qui, selon lui, lui permettrait de créer de «nouvelles propriétés intellectuelles auto-publiées». Le studio a travaillé avec de nombreux éditeurs dans le passé, y compris Square Enix et Focus Home Interactive, mais il a récemment publié Twin Mirror seul après l’abandon d’un accord avec Bandai Namco.

Bien sûr, comme déjà évoqué, DONTNOD est surtout connu pour la série Life Is Strange, qu’il a créée. Cependant, la propriété intellectuelle appartient à Square Enix et des questions se posent maintenant sur la manière dont la franchise évoluera à l’avenir.

Eh bien, célèbre pronostiqueur de l’industrie Emily Rogers affirme que «Square Enix et DONTNOD se sont séparés il y a très, très longtemps» et que Life Is Strange: Before the Storm, le développeur Deck Nine, dirigera la série à l’avenir. Cela ne semble pas être une énorme surprise, étant donné que Life Is Strange 2 a été largement négligé et a souffert d’un cycle de développement épisodique prolongé qui a pris plus d’un an pour se terminer.

DONTNOD, pour le moment, ne donne rien. Eurogamer.net rapporte que des développeurs clés de Life Is Strange comme Michel Koch ont récemment fondé une nouvelle succursale basée à Montréal, où ils travaillent sur une franchise originale. Et bien qu’ils n’aient pas exclu une nouvelle Life Is Strange, ils ont «de nouvelles idées passionnantes que nous voulons explorer».

Pour être honnête, nous sommes d’accord avec ça. Bien que nous ayons apporté des idées nouvelles et intéressantes, nous avons pensé que Life Is Strange 2 était une déception dans l’ensemble. En fait, nous avons préféré Life Is Strange: Before the Storm au premier jeu, bien que certains de ses points d’intrigue aient été précipités. En tant que tel, nous sommes cool avec l’idée que Deck Nine prenne les commandes, si c’est bien ce qui se passe dans les coulisses.

Bien sûr, Square Enix ne dit rien pour le moment.