Dontnod a 5 nouveaux jeux en préparation et les publiera eux-mêmes

Dontnod Entertainment nous a apporté de nombreux jeux merveilleux comme celui-là depuis sa création en 2008 Série Life is Strange, Vampire ou Dis moi pourquoi accorde. Dans les années à venir, cependant, quelques autres titres du développeur français apparaîtront. Cependant, Dontnod veut être lui-même éditeur cette fois.

5 nouveaux jeux de Dontnod

Selon un rapport annuel actuel entre les années 2022 et 2025 tout cinq nouveaux jeux planifié par les fondateurs de LiS. Après que le studio ait continué la série « Life is Strange », comme la prochaine ramification Vraies couleurs montre, entre les mains du développeur Deck Nine et de l’éditeur Square Enix, Dontnod veut apparemment se consacrer à de nouvelles adresses IP, idées et possibilités.

Car non seulement le studio parisien souhaite développer les jeux lui-même, mais aussi assumer le rôle d’éditeur dans le futur. Jusqu’à présent, Dontnod Entertainment était responsable de la publication et du marketing des jeux avec des éditeurs tels que Square Enix, Capcom et durer avec Divertissement Bandai Namco et Focus Home Interactif travaillé ensemble. «Tell Me Why» est même en collaboration avec Microsoft est devenu un titre exclusif pour les plates-formes Xbox.

Travailler avec Focus Home Interactif Dontnod aimerait faire cela pour d’autres jeux communs, qui jusqu’à présent n’ont que le nom Projet 7 et Projet 8 porter, continuer. Soit dit en passant, au cours de l’exercice 2020, Dontnod Entertainment a réalisé des ventes opérationnelles de 23,6 millions d’euros, Quoi 31 pour cent de plus Les ventes sont comparées à 2019 avec 18,0 millions d’euros.

Le jeu le plus récent est Miroirs jumeaux, qui est sorti le 1er décembre 2020 et est une autre aventure narrative. Le titre a été créé en coopération avec Bandai Namco et raconte l’histoire du journaliste Sam Higgs, qui cache son esprit dans un palais complexe de pensées. Encore une fois, les décisions sont au centre de l’action.