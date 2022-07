Don’t Worry Darling reçoit une nouvelle affiche troublante

Ne t’inquiète pas chérie semble être l’un des films les plus excitants, étranges et bizarres de l’année. L’histoire suit une femme au foyer des années 1950 (Florence Pugh) vivant avec son mari (Harry Styles) dans une communauté expérimentale utopique. Finalement, elle commence à s’inquiéter que sa compagnie glamour puisse cacher des secrets inquiétants. Une nouvelle affiche de motion a été publiée le Twittervisible ci-dessous.

L’affiche montrait les personnages de Pugh et Styles s’embrassant alors qu’il partait travailler, avec un avion volant au-dessus. Le panneau se retourne rapidement avant de revenir à sa position initiale. « Chérie, je suis avec toi tout le temps, tu ne vois pas que j’ai envie d’être », sont les mots entendus sur l’affiche, les mêmes que ceux entendus dans la bande-annonce du film. On ne sait pas grand-chose sur le mystère à l’intérieur Ne t’inquiète pas chérie; cependant, le public est impatient d’en savoir plus.

Le film de Warner Bros. compte un casting étoilé comprenant Florence Pugh, Olivia Wilde, Chris Pine, Harry Styles, Gemma Chan, Nick Kroll et Sydney Chandler. Olivia Wilde est aux commandes du film, réalisant auparavant des projets tels que Librairie et Réveillez-vous. Katie Silberman, Carey Van Dyke et Shane Van Dyke écrivent le film, avec Richard Brener, Daria Cercek, Catherine Hardwicke, Celia Khong et Alex G. Scott en tant que producteurs exécutifs.

Ne t’inquiète pas chérie devrait sortir en salles plus tard cette année, le 23 septembre.

Florence Pugh est ravie de travailler avec Harry Styles

Pugh a travaillé avec certains des plus grands noms de l’industrie et a joué dans de grands blockbusters, notamment Veuve noire et la série Disney+ Oeil de faucon. Cependant, l’actrice était toujours ravie de travailler avec Harry Styles, qui a beaucoup moins d’expérience dans le cinéma.

S’adressant à London Live le mois dernier, Pugh a partagé sa passion pour Ne t’inquiète pas chérie et le travail difficile que le département des costumes et du maquillage a accompli pour faire du film une réalité.

« C’est très glamour, très glamour, et c’était une joie de se diriger chaque jour vers la bande-annonce de coiffure et de maquillage en parlant d’entrer dans un personnage et vous savez, de porter des choses merveilleuses et de beaux vêtements. C’était définitivement un travail où j’admirais le travail de la coiffure et du maquillage et du département des costumes tous les jours, ils ont fait un travail incroyable. »

Concernant son travail avec Harry Styles, Pugh l’a qualifié de professionnel complet.

« Bien sûr, eh bien, je pense que tout le monde va évidemment poser cette question, mais un professionnel total et ce fut une expérience formidable de travailler ensemble. »

À part Ne t’inquiète pas chérieFlorence Pugh a récemment été choisie pour un autre blockbuster massif, Dune : Partie II. L’actrice jouera la princesse Irulan, rejoignant un casting fantastique, comprenant Austin Butler, Zendaya, Timothée Chalamet, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Stellan Skarsgård et Christopher Walken. Le deuxième volet de Denis Villeneuve Dune La franchise arrivera dans les salles le 17 novembre 2023.