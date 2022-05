Warner Bros.

Le premier aperçu complet de Don’t Worry Darling, le deuxième film d’Olivia Wilde avec Harry Styles et Florence Pugh, est sorti. A voir quand il s’ouvre !

©Warner Bros.Don’t Worry Darling : première bande-annonce et date de sortie du film avec Harry Styles.

Olivia Wilde revient derrière la caméra en tant que réalisatrice, après son premier film réserver intelligemmentconsidéré comme l’un des meilleurs films de 2019. Cette fois, il revient avec son nouveau projet Ne t’inquiète pas chériesous le scénario de Katie Silberman, basé sur une histoire de Carey et Shane Van Dyke et Silberman, avec une légère inspiration dans Création, la matrice Oui Le spectacle de Truman, comme l’a déclaré le cinéaste lors de la récente édition de CinemaCon.

La production a été annoncée en août 2019, après une bataille d’enchères entre 18 studios pour acquérir les droits du scénario et c’est New Line Cinema qui a remporté l’enchère. Au fil du temps, ils ont confirmé Sauvage en tant que réalisateur et le casting, qui se composait initialement de Florence Pugh, Chris Pine et Shia LaBeoufmais ce dernier a été licencié pour mauvaise conduite et affrontements avec les acteurs et l’équipe, il a donc été remplacé par Harry Styles. Vous pouvez les voir dans leur première bande-annonce !

Ce thriller psychologique suit Alice et Jack, un jeune couple heureux vivant dans une communauté apparemment parfaite appelée Victoria dans les années 1950, créée et financée par la mystérieuse entreprise pour laquelle Jack travaille. Alors que la curiosité pour la nature de son mari la consume, Alice prend progressivement conscience des imperfections de la communauté et se demande ce qu’ils y font.

La première bande-annonce dévoilée en début de semaine montre les protagonistes dans une union unique, mais le mystère gagne de plus en plus de terrain dans les personnages. En plus de Florence Pugh, Harry Styles et Chris Pineils seront également Olivia Wilde, Gemma Chan, KiKi Layne, Nick Kroll, Sydney Chandler, Alisha Heng, Douglas Smith, Kate Berlant et Asif Alientre autres.

+ Quand est-ce que Don’t Worry Darling sort ?

En septembre de l’année dernière, une date avait été annoncée qui a été ratifiée ce lundi. Ne t’inquiète pas chérie Il sortira le 23 septembre 2022 dans les salles et 45 jours plus tard, il sera disponible sur le service de streaming HBO Max.puisque Warner Bros. est la société de production en charge de sa distribution.

