Don’t Look Up Trailer #2 laisse tomber une comète tueuse de planètes sur un monde prêt à faire la fête

« Basé sur des événements réels qui ne se sont pas produits », nous accueille avec la nouvelle bande-annonce de Ne cherchez pas, nous montrant à quoi nos scientifiques sont vraiment confrontés, implorant le monde de comprendre la gravité de la situation. Le scénariste/réalisateur Adam McKay n’a pas eu besoin d’aller 500 ans dans le futur pour nous montrer son Idiocratie, il travaille avec les joueurs actuels du plateau.

Le synopsis officiel de Netflix se lit comme suit : » Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), une étudiante diplômée en astronomie, et son professeur, le Dr Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) font la découverte étonnante d’une comète en orbite dans le système solaire. Le problème – c’est sur une trajectoire de collision directe avec la Terre. L’autre problème ? Personne ne semble vraiment s’en soucier. Il s’avère qu’avertir l’humanité d’un tueur de planètes de la taille du mont Everest est un fait gênant pour naviguer. Avec l’aide du Dr Oglethorpe (Rob Morgan), Kate et Randall se lancent dans une tournée médiatique qui les emmène du bureau d’une présidente indifférente Orlean (Meryl Streep) et de son fils flagorneur et chef de cabinet, Jason (Jonah Hill), aux ondes de The Daily Rip, une émission matinale animée animée par Brie (Cate Blanchett) et Jack (Tyler Perry). À seulement six mois de l’impact de la comète, gérer le cycle d’actualités de 24 heures et attirer l’attention du public obsédé par les médias sociaux avant qu’il ne soit trop tard s’avère incroyablement comique – que faudra-t-il pour que le monde lève les yeux ?! »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Ne cherchez pas est écrit et réalisé par le lauréat d’un Oscar Adam McKay (Le grand court, Vice, Présentateur : La Légende de Ron Bourgogne, Demi frères) et met en vedette Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis et Tomer Sisley.

Si vous jetez un œil au Twitter d’Adam McKay, vous pouvez voir qu’il associe ses passions pour le cinéma et le changement climatique. On dirait que le film pourrait être la cuillerée de sucre et de médicaments que l’écrivain, le réalisateur et les acteurs ont également défendus sur leurs plateformes de médias sociaux. Alors qu’il a retweeté le tweet de Leonardo DiCaprio du dernier Ne cherchez pas bande-annonce, elle faisait suite à un commentaire détaillé sur la COP26 Coalition, la coalition de la société civile basée au Royaume-Uni et composée de groupes et d’individus se mobilisant autour de la justice climatique pendant la COP26.

La carrière de McKay a commencé avec une multitude de comédies qui sont aujourd’hui des classiques. Talladega Nights : La ballade de Ricky Bobby, Demi frères, Les autres gars, préparant le terrain pour ce que nous pouvions attendre de l’écrivain. Cependant, son nouveau créneau dans l’industrie pourrait bien être l’endroit idéal, permettant à McKay de continuer à faire rire et à transmettre un message. Avec Vice, et Le grand court ouvrant la voie, et le prochain Ne cherchez pas, pourrions-nous nous attendre à plus d’apprentissage en riant ? J’en suis!

Ne cherchez pas sortira dans certains cinémas le 10 décembre 2021 et sera disponible sur Netflix le 24 décembre 2021.

Sujets : Ne cherchez pas