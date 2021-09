« Don’t Look Up »: la nouvelle comédie multistellaire de Netflix

2021 entre dans sa dernière ligne droite et les grands studios commenceront à présenter leurs titres les plus importants en vue de la prochaine saison des récompenses. Avec la montée en puissance des services de streaming dans les différentes remises de prix, Netflix ne sera pas en reste, présentant le premier aperçu de « Don’t Look Up », un film qui fera sûrement parler de lui parmi les téléspectateurs.

Le nouveau film d’Adam McKay, réalisateur acclamé connu pour des films comme « Vice » ou « The Big Short », présente une histoire d’humour noir dans laquelle Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence dirigent ce qui pourrait être le casting le plus impressionnant jamais réalisé pour un film Netflix, ce qui pourrait en faire un grand favori pour la saison des récompenses suivante.

DiCaprio et Lawrence incarnent les Drs Randall Mindy et Kate Dibiasky, des astronomes chercheurs qui doivent faire le tour des médias à travers les États-Unis pour avertir de la menace d’un gigantesque astéroïde qui est sur le point d’entrer en collision avec la planète, avec des possibilités de mettre fin à la vie alors que nous sachez le.

Seul bémol : personne ne semble s’en soucier. Rob Morgan, prenant le rôle du docteur Oglethorpe, les aidera à se rendre chez le président des États-Unis, joué par une indifférente Meryl Streep qui règne avec son fils sociopathe comme chef de cabinet (Jonah Hill) et pourra même assister à un sensationnel entrevue d’émission (animée par Cate Blanchet et Tyler Perry).

Comme si tous ces noms ne suffisaient à convaincre personne, « Don’t Look Now » a des performances préparées par Mark Rylance, Timothee Chalamet, Ron Pearlman, Ariana Grande, Scott Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis, Tomer Sisley et Kid Kudi, dont certains joueraient eux-mêmes dans l’histoire.

« Don’t Look Up » fait partie du catalogue de plus en plus prometteur de productions originales de Netflix, qui commencent à gagner en notoriété aux yeux des critiques spécialisés après avoir attiré de grands talents pour les réaliser. Sa première est prévue pour le 24 décembre.