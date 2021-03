Don’t Breathe 2 & Texas Chainsaw Sequel sont terminés et producteur de taquineries fantastiques

La première Ne respire pas s’est avéré être un succès de film d’horreur lors de sa sortie en 2016, avec le public réclamant une suite et d’autres aventures pour le dérangé Norman Nordstrom de Stephen Lang, également connu sous le nom de « The Blind Man ». L’écrivain et producteur Fede Álvarez a discuté de la suite à venir, Ne respire pas 2, qualifiant le film de « fantastique », un mot qu’il utilise également pour décrire le prochain Massacre à la tronçonneuse, Álvarez espère que les deux films pourront sortir en salles.

« Ne respire pas 2 sort cette année. C’est déjà fait. Je l’ai regardé il n’y a pas si longtemps et c’est fantastique. Donc, j’ai vraiment hâte que vous le voyiez. Deux des films que j’ai réalisés en tant que producteur et aussi scénariste, évidemment Ne respire pas 2 et aussi cette année Massacre à la tronçonneuse sortira, ce qui est également fantastique. Les deux films … «

« Je pense que nous avons tous envie de vivre à nouveau cette expérience d’horreur dans un théâtre, d’être entouré de gens et de tirer le meilleur parti. Donc, je pense que ces deux films, espérons-le, seront ma contribution cette année pour le monde des fans d’horreur. . Juste pour aller les bananes au théâtre en les regardant, parce que les deux sont assez fous et fous. Ils sont assez dehors quand il s’agit de films d’horreur. Donc, les fans auront beaucoup cette année avec ces films. Espérons que par le au moment où ils sortiraient, le monde serait revenu à la normale et nous nous réunirions dans un théâtre et deviendrions fous. «

Fede Alvarez, qui a dirigé le premier Ne respire pas, reviendra pour écrire et produire la suite à venir. Alors que le premier film suit trois amis qui font irruption dans la maison d’un mystérieux aveugle dans l’espoir de gagner de l’argent facilement, pour finir par se battre pour leur vie lorsque l’homme les emprisonne à l’intérieur et commence à les sortir un par un, Ne respire pas 2 mettra l’aveugle dans une position de leader.

Ne respire pas 2 reprend avec The Blind Man, qui se cache depuis plusieurs années dans une cabane isolée. Pendant ce temps, il a accueilli et élevé une jeune fille orpheline d’un incendie dévastateur. Leur vie tranquille ensemble est brisée lorsqu’un groupe de criminels kidnappe la jeune fille, forçant l’aveugle à quitter son havre de paix pour la sauver. The Blind Man s’est avéré être un méchant captivant du film d’horreur, commençant le premier film en tant que victime avant d’être révélé comme une présence beaucoup plus dérangeante qu’on ne le pensait.

La suite semble le mettre dans une lumière beaucoup plus anti-héros, avec l’acteur Stephen Lang, qui reprendra le rôle de The Blind Man pour Ne respire pas 2, se déclarant récemment satisfait de la réalisation du film. « Je n’ai jamais quitté une scène avec ce sentiment comme si nous avions laissé quelque chose sur la table là-bas », a-t-il déclaré. « Nous nous sommes vraiment efforcés d’en tirer tout ce que nous pouvions. Il a une très grande parenté avec le premier film, mais à bien des égards, à tous égards, c’est vraiment son truc. »

Ne respire pas 2 devrait sortir le 13 août 2021. Fede Álvarez quant à lui dirigera la prochaine série d’horreur expérimentale AppleTV +, Appels. Cela nous vient de Discussing Film.

Sujets: Dont Breathe 2, Texas Chain Saw Massacre