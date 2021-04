Don’t Breathe 2 Star Stephen Lang taquine un retour plus confiant pour l’aveugle

Prochaine suite d’horreur Ne respire pas 2 mettra au centre de la scène Norman Nordstrom AKA « The Blind Man » de Stephen Lang, donnant à l’acteur beaucoup plus de travail cette fois-ci. L’acteur a maintenant révélé quelques détails sur le retour de The Blind Man et son approche pour ramener le méchant complexe sur grand écran. Voici ce qu’il a dit en parlant à Bloody Disgusting.

« La première fois, tu viens de plonger, parce que je sais? Je l’ai fait de la meilleure façon possible. J’ai trouvé un moyen de le faire. Et j’ai pu développer cela dans la seconde. 1. Cette fois, j’ai vraiment senti que j’avais le temps de vraiment me préparer. Je n’avais vraiment qu’un peu plus d’un mois [to prepare for the first one]. Je viens de le faire. Et ça a marché. Cela a bien fonctionné. «

Un changement qui Stephen Lang a fait pour Norman en Ne respire pas 2 a été son engagement à dépeindre la cécité du personnage, à rechercher la meilleure façon de rendre cet aspect important aussi précis que possible.

«En faisant la suite, je me sentais vraiment obligée de travailler vraiment, vraiment plus spécifiquement sur la cécité, parce que j’avais le temps de le faire. Et donc je me suis connectée à cette organisation incroyable, The Northeastern Association for the Blind, qui est située à Albany. Et j’ai commencé à travailler avec leur directeur de l’orientation et du mouvement. Le deuxième scénario était … c’est une affaire différente. Et donc j’avais juste besoin de faire cette préparation là-bas. Quand vous travaillez sur la mécanique d’un rôle, c’est tangible. J’ai vraiment, vraiment aimé me préparer à ce rôle. Devenir à nouveau l’aveugle … en toute confiance cette fois. «

La première Ne respire pas suit trois amis qui font irruption dans la maison d’un mystérieux aveugle dans l’espoir de gagner de l’argent facilement, pour finir par se battre pour leur vie lorsque l’homme les emprisonne à l’intérieur et commence à les sortir un par un, Don’t Breathe 2 mettra le aveugle dans une position de leader. La suite reprendra avec The Blind Man, qui se cache depuis plusieurs années dans une cabane isolée. Pendant ce temps, il a accueilli et élevé une jeune fille orpheline d’un incendie dévastateur, mais leur vie tranquille ensemble est brisée lorsqu’un groupe de criminels kidnappe la jeune fille, forçant l’aveugle à quitter son refuge pour la sauver.

Devenu un personnage si populaire depuis ses débuts, Ne respire pas 2 semble mettre The Blind Man dans un rôle plus anti-héros, Lang ayant précédemment décrit le suivi comme étant sa propre affaire. « Je n’ai jamais quitté une scène avec ce sentiment comme si nous avions laissé quelque chose sur la table là-bas », a-t-il déclaré. « Nous nous sommes vraiment efforcés d’en tirer tout ce que nous pouvions. Il a une très grande parenté avec le premier film, mais à bien des égards, à tous égards, c’est vraiment son truc. »

Fede Alvarez, qui a réalisé le premier Ne respire pas, reviendra pour écrire et produire Ne respire pas 2, qui devrait être publié le 13 août 2021.

Sujets: Dont Breathe 2, Dont Breathe