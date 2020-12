Don’t Be Afraid est disponible sur Steam, plaçant les joueurs dans une expérience de cauchemar très réaliste

Entrez dans le monde d’un garçon de 11 ans qui a été kidnappé par un psychopathe. Les joueurs doivent garder leur sang-froid lorsqu’ils naviguent dans un environnement d’horreur unique N’ayez pas peur. Naviguez dans les couloirs, apprenez la vérité sur votre ravisseur et essayez de vous échapper alors que vous vous retrouvez piégé dans la maison d’un tueur.

Ce titre s’appuie sur le prologue publié plus tôt dans l’année. N’ayez pas peur: le premier jouet est un prologue de la première victime du kidnappeur, et il est gratuit à télécharger avec un score positif de 92% parmi les Vapeur communauté. Comme N’aie pas peur arrive à une sortie complète, les joueurs doivent être prêts à affronter un spectacle d’horreur destiné à vous faire souffrir.

N’aie pas peur vous permet de jouer le rôle d’un jeune garçon kidnappé par un psychopathe. Survivez à vos rencontres, échappez à la maison et découvrez le secret de ce qui se passe réellement.

Vous êtes victime d’un tueur d’enfants et la maison regorge d’énigmes en attente de résolution. Brisez le système, mettez fin au cauchemar et découvrez comment et quand vous avez été kidnappé. En parcourant les couloirs du manoir, vous serez constamment torturé pendant qu’une entité inconnue vous regarde avec une excitation pure.

Cela place les joueurs dans la perspective d’un enfant qui donne une vision unique du monde qui vous entoure. Les choses qui sont normalement sûres sont effrayantes et l’inconnu ne fait que renforcer la peur au fur et à mesure que le jeu progresse.

Le jeu est livré avec trois fins différentes selon la façon dont les joueurs perçoivent et interagissent avec l’histoire. Plongez dans le monde du kidnappeur en explorant des secrets cachés, en trouvant des surprises et en apprenant la vérité sur votre expérience kidnappée.

Les joueurs doivent utiliser leur intelligence pour arrêter les ennemis dangereux, chacun avec ses propres compétences. C’est un environnement sombre et sombre qui s’étend sur plus d’une douzaine d’endroits. Explorez la maison et découvrez lentement ce qui se passe.

En recherchant des informations, vous serez accueilli avec des notes mystérieuses, des documents et plus encore qui révèlent l’histoire de la maison et de ses nombreux habitants. C’est une expérience d’horreur unique qui ne manquera pas d’effrayer et d’enchanter les fans de genre.

En tant que titre d’horreur, ce jeu ne convient pas aux jeunes publics. Les joueurs sont informés que le jeu comprend des thèmes fréquents de gore et de violence, de contenu mature et d’horreur. Préparez-vous à être laissé parmi les morts en succombant aux souhaits d’un tueur sadique.

N’aie pas peur est disponible sur Steam. Le prologue peut également être trouvé sur Steam gratuitement pour les joueurs qui veulent un avant-goût de l’expérience d’horreur complète.