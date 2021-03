Donny’s Bar Mitzvah Sneak Peek vous fait faire la fête comme en 1998 dans la comédie torride

Suite à une série de refus de festivals internationaux, le public est enfin invité à la sortie numérique de Bar Mitzvah de Donny. L’écrivain / réalisateur Jonny Comebacks emmène le public dans une distorsion temporelle remontant à 1998, où le sexe, la drogue et une famille dysfonctionnelle entourent l’entrée d’un garçon dans la virilité, vue à travers l’objectif d’un vidéaste embauché. Nous avons un clip exclusif ci-dessous à découvrir.

Bar Mitzvah de Donny célèbre avec un casting de premier ordre: John DeLuca (le Plage ados Franchise de cinéma, Fête), Tricia O’Kelley (Le Mick}, Les nouvelles aventures de la vieille Christine), Noureen DeWulf (Fantômes du passé de copines, Gestion de la colère), Wendy Braun (Atypique), une apparition unique en son genre de Danny Trejo (Machette, Du crépuscule jusqu’à l’aube) et Steele Stebbins (Ex petite amie folle, Vacances) comme Donny.

Le sexe, la drogue et une famille dysfonctionnelle créent la tempête parfaite pour la Bar Mitzvah de Donny Drucker. Nous sommes catapultés dans le temps jusqu’à l’année 1998 alors que nous suivons une gamme colorée de personnages du point de vue d’un vidéaste embauché. Donny essaie de profiter de la soirée tout en jonglant avec sa mère folle, son angoisse adolescente et sa nouvelle petite amie, Handjob Hannah. Pendant ce temps, Gerald, le MC du parti, a pour mission d’arrêter le célèbre pooper du parti Val Dho qui tente de ruiner la fête. Tout cela, en plus: des affaires scandaleuses, des triangles d’amour, la rotation de la bouteille et un homme vêtu d’un ranch pour les mains. Mais selon la tradition, tout doit être résolu avant la grande chanson à la fin de la nuit.

Comédie torride Bar Mitzvah de Donny ouvrira ses portes à New York au cinéma Film Noir le 26 mars. Dans tout le pays, il sera disponible le 23 mars sur iTunes et Amazon Prime Video.