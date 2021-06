Donnie Yen rejoint Keanu Reeves dans John Wick 4

Le casting de John Wick 4 continue de prendre forme. Tout récemment, il a été annoncé que la chanteuse pop nippo-britannique Rina Sawayama avait signé pour apparaître aux côtés de la star de retour Keanu Reeves dans la suite attendue du film d’action. Par date limite, le film a trouvé son prochain acteur majeur, en tant qu’acteur et artiste martial Donnie Yen (Rogue One : Une histoire de Star Wars, Mulan) a également joué un rôle de premier plan en tant que « vieil ami du super assassin de Reeves, John Wick, qui partage sa même histoire et beaucoup des mêmes ennemis ».

« Nous avons beaucoup de chance d’avoir Donnie Yen rejoindre la franchise », a déclaré le réalisateur Chad Stahelski dans un communiqué. « Je suis impatient de travailler avec lui dans ce nouveau rôle passionnant. »

Le producteur Basil Iwanyk a ajouté: « Donnie Yen apportera une énergie vibrante et puissante à la franchise. Nous étions déterminés à l’amener à bord pour John Wick 4 et nous sommes ravis d’avoir l’opportunité d’avoir un talent aussi important pour collaborer avec Keanu. »

John Wick 4 est produit par Ilwanyk, Stahelski et Erica Lee, avec Reeves et Louise Rosner en tant que producteurs exécutifs. Shay Hatten et Michael Finch ont écrit le scénario après que Lionsgate ait choisi de se séparer du scénariste de la série et John Wick créateur Derek Kolstad. Aucun détail n’a été révélé sur le scénario du nouveau film, bien qu’il soit prudent de parier qu’il a un nombre élevé de corps grâce à Keanu Reeves‘ John Wick – et peut-être son vieux copain qui est joué par Yen.

« Kéanu [Reeves] et j’ai échangé les salutations du Nouvel An et j’ai dit: « J’espère vous voir cette année », a également déclaré la star de la série Ian McShane dans une autre interview précédente avec Collider, confirmant son retour. « Je sais que le script est en cours d’écriture et ils espèrent fais-le cette année. Je sais qu’ils ont annoncé qu’ils allaient faire 4 et 5 ensemble, mais qui sait. Les studios annoncent toutes sortes de choses. Aucun doute, à un moment donné cette année, nous allons faire John Wick 4. »

À propos de la série dans son ensemble jusqu’à présent, McShane a ajouté: « Ils ont eu un si bon casting pour le premier et c’était un très bon scénario. Je pensais que le second n’était pas aussi bon, mais les gens l’ont alors adoré et est allé avec. Je pense que le troisième était vraiment génial, donc il était à la hauteur. J’ai toujours pensé qu’il avait des jambes à cause de Keanu, une femme décédée, un chien, une arme à feu et une super voiture. Il avait tous les éléments, alors comment pouvez-vous échouer ? »

Comme McShane l’a suggéré précédemment, la production sur John Wick 4 devrait débuter cet été en France, en Allemagne et au Japon. À l’heure actuelle, le film devrait sortir le 27 mai 2022. Auparavant, il avait été signalé que John Wick 5 serait tourné dos à dos avec John Wick 4, mais cela ne semble plus être le cas. Pendant ce temps, il est également prévu un film dérivé se déroulant dans le même univers, à la suite de la ballerine vue précédemment dans John Wick : Chapitre 3 – Parabellum. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

