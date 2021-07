Donnie Yen parle du coup de poing mortel de Mike Tyson et du défi des stéréotypes chinois dans les films

Donnie Yen est récemment apparu à la masterclass du Festival international du film de Shanghai et a évoqué sa longue et illustre carrière. Donnie Yen a également été ambassadeur de la barre latérale « Belt and Road Film Week » du festival et a présenté son dernier film Feu qui fait rage. Le film est réalisé par Benny Chan, qui est malheureusement décédé en août dernier des suites d’un cancer du nasopharynx. Pendant la masterclass, Yen a rappelé le réel danger qu’il a ressenti lors du tournage Ip homme 3 avec l’ancien champion de boxe poids lourd Mike Tyson.

Les deux ont joué ensemble dans le troisième film du célèbre Ip homme franchise en 2016, avec Yen reprenant son rôle de grand maître du Wing Chun Ip Man. Tyson a joué un promoteur immobilier corrompu qui s’intéresse à l’école du fils d’Ip Man. Étant un fan de Tyson lui-même et prenant note de sa réputation, Yen a dû faire très attention en filmant des scènes de combat avec lui sur le tournage de Ip homme 3.

Voici ce que Yen a dit à propos de danser sur le ring avec Mike Tyson, « Quand j’étais dans une scène avec lui, je devais me rappeler que je devais être très prudent. Je n’osais pas me permettre de penser que je tournais une scène pour un film. Je devais la traiter comme un vrai combat dans un ring de boxe avec lui et c’était une question de vie ou de mort. Je ne pouvais pas me permettre d’être distrait de quelque façon que ce soit, sinon ça n’aurait pas été un KO, ça m’aurait coûté la vie.

On dirait que Yen avait littéralement peur pour sa vie. Eh bien, il avait toutes les raisons de l’être. Tyson était un artiste KO à l’époque avec un taux de finition de 88%. Yen lui-même est un pratiquant d’arts martiaux de longue date connu pour ses frappes ultra-rapides. Mais les arts martiaux peuvent être imprévisibles. Une erreur, et boum ! Vous perdez connaissance. Mike avait l’habitude de briser ses adversaires avant même de monter sur le ring avec son personnage féroce. Ceux qui ne bouclaient pas seraient rapidement endormis avec les poings de Tyson. Même dans la cinquantaine, Mike est un homme avec lequel il faut compter, ayant récemment boxé un autre membre du Temple de la renommée Roy Jones Jr.

Yen s’est également rappelé avoir essayé d’esquiver le coup de poing de Tyson au dernier moment juste pour le bien de la caméra. « C’était si dangereux ! J’ai littéralement senti l’air bouger avec son coup de poing, qui était comme un camion qui venait vers moi de front. J’ai senti ce vent – woah, c’est toujours si clair dans mon esprit, si dangereux ! Son poing était si énorme, et ça a touché mes cheveux. J’ai dû attendre le dernier moment pour m’accroupir et en même temps ne pas me laisser blesser. Pour moi, c’était la plus grande pression. «

Aussi grand qu’il l’est à l’Est, Yen n’est pas non plus étranger à Hollywood, ayant joué dans des blockbusters comme Mulan et XXX : Le retour d’Alex Cage. Il était un voleur de scène dans le Guerres des étoiles retombées Voleur un. Au Festival international du film de Shanghai, Yen a également donné son avis sur la représentation à Hollywood. Il a dit : « Je demande toujours au producteur si le rôle que je suis censé jouer et le contenu du film dans son ensemble sont respectueux du peuple chinois et de la culture chinoise. C’est quelque chose que j’ai toujours fait. Maintenant que j’ai plus d’influence, je dois parler pour mon pays et parler quand je pense que quelque chose ne va pas. J’ai aussi une mission très importante, qui est d’utiliser mon influence pour montrer au public que les chinois ne sont pas un stéréotype. Quoi que vous puissiez faire , nous pouvons le faire aussi. »

Sur cette note, Yen a été sélectionné pour jouer aux côtés de Keanu Reeves dans John Wick 4. Le film s’avère assez diversifié avec Hiroyuki Sanada qui a récemment rejoint le line-up. John Wick 3: Parabellum aussi en vedette des acteurs asiatiques dans des rôles de premier plan.

Dans le film, Yen jouera un ami proche de John Wick de Reeves. Ce sera génial de regarder ces deux côte à côte, tuer des méchants. John mèche 4 sort l’été prochain, le 27 mai 2022. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par The Hollywood Reporter.

Sujets: Ip Man