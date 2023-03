Donnie Yen a imposé des modifications à son John Wick: le personnage asiatique stéréotypé du chapitre 4

Donnie Yen est prêt à revenir sur grand écran à travers John Wick: Chapitre 4. L’acteur campe le rôle de Caine, l’ancien copain assassin du personnage de Keanu Reeves, John Wick. Pendant le tournage du film, Yen a apparemment soulevé des inquiétudes concernant les attributs de son personnage. Yen avait l’impression que Caine était un personnage asiatique stéréotypé, qu’il a vu à peu près dans presque tous les films hollywoodiens avec des personnages asiatiques.





Le personnage de Yen avait apparemment un nom différent à l’origine. C’était un nom asiatique stéréotypé et Yen s’est offusqué et a parlé à John Wick: Chapitre 4du réalisateur Chad Stahelski. Il a déclaré à GQ : « Le nom était Shang ou Chang. Pourquoi doit-il toujours s’appeler Shang ou Chang ? Pourquoi ne peut-il pas avoir un nom normal ? Pourquoi devez-vous être si générique ? »

Mis à part le nom de son personnage, il n’aimait pas non plus le style de son personnage, qui tombe également dans le style chinois typique. Il a dit: «Ensuite, la garde-robe à nouveau – oh, les cols mao. Pourquoi tout est si générique ? C’est un film de John Wick. Tout le monde est censé être cool et à la mode. Pourquoi ne peut-il pas avoir l’air cool et à la mode ? »

Heureusement, le réalisateur a accepté et l’équipe de production a changé le nom et la garde-robe. Avec l’approbation du réalisateur Stahelski, Yen a été autorisé à repenser la garde-robe de son personnage et il en a profité pour rendre hommage au légendaire Bruce Lee. Yen a toujours considéré Bruce Lee comme son héros en grandissant, alors il s’est assuré de montrer son appréciation au défunt artiste martial.





Donnie Yen s’est senti respecté sur le tournage de John Wick : Chapitre 4

En raison de l’ouverture d’esprit du réalisateur Stahelski, Yen s’est senti entendu et respecté sur le plateau. Cela dit, Yen a admis qu’il avait adoré son expérience de tournage sur le quatrième volet de John Wick. Il a déclaré: «J’ai eu une expérience très respectueuse en travaillant sur John Wick. Dans l’ensemble, j’ai aimé faire le film.

Pour quelqu’un qui a dû faire face à un obstacle difficile pour réussir à Hollywood, l’acteur s’est senti béni d’avoir pu travailler avec des gens qui l’apprécient. Comme tous les autres acteurs asiatiques, Yen a connu des adversités dans sa carrière à Hollywood, donc ces jours-ci, il est assez sélectif dans les rôles hollywoodiens.

Après des décennies à jouer dans des centaines de films, l’acteur n’est plus ravi des offres hollywoodiennes. En fait, il a en fait refusé de jouer aux côtés de grandes stars telles que Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis et Jet Li dans le film. Expendables 2. Yen a refusé le rôle car il ne le trouve pas intrigant.