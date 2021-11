Donnie Yen a ‘Gotta Go Home’ alors que John Wick 4 termine le tournage

La superstar des arts martiaux Donnie Yen a terminé la prochaine suite d’action John Wick 4, avec l’acteur partageant des images des coulisses du tournage du film. Yen s’est rendu sur les réseaux sociaux pour faire l’éloge de Keanu Reeves et du réalisateur Chad Stahelski, l’acteur nous donnant un aperçu des coulisses et décrivant le prochain John Wick sortie comme « super amusante » et « créative » avant de déclarer que le public « aimera vraiment celle-ci ».

« Ce n’est jamais facile de faire un film surtout à l’étranger loin de sa famille et de rentrer enfin à la maison après quatre mois de JW4, j’aime remercier Keanu et Chad pour leurs gestes les plus chaleureux, ce voyage a été super amusant, ces gars sont humbles, respectueux, passionnés cinéastes qui s’efforcent uniquement de faire le meilleur film, et je pense vraiment que celui-ci sera très spécial, mais pour moi, c’est encore plus gratifiant de cette expérience unique que j’ai noué de véritables amitiés.John Wick 4, juste un peu plus ! » Yen a déclaré dans un communiqué à côté des images et des selfies assortis.

L’ajout du yen au monde bourré d’action de John Wick est extrêmement excitant, et la star d’Ip Man a clairement passé un bon moment à travailler aux côtés de Keanu Reeves et du réalisateur Chad Stahelski. Mais, malgré tous les bons moments, Yen a hâte de rentrer enfin chez lui dans sa famille, laissant Reeves ‘Wick éliminer à nouveau toutes sortes de méchants sans nom dans sa vendetta continue.

Alors que le titre officiel de John Wick 4 a été révélé comme Hagakure, peu d’informations ont été publiées concernant le rôle de Yen dans John Wick : Chapitre 4, il a été précédemment rapporté qu’il incarnerait un « vieil ami du super assassin de Keanu Reeves, John Wick, qui partage sa même histoire et beaucoup des mêmes ennemis ». Les créateurs derrière le suivi auraient eu Yen sur leur radar depuis un certain temps, avec le producteur Basil Iwanyk disant: « Donnie Yen apportera une énergie vibrante et puissante à la franchise. Nous étions déterminés à l’amener à bord de John Wick 4 et nous sommes ravis d’avoir l’opportunité d’avoir un talent aussi important pour collaborer avec Keanu. »

Ce n’est pas la première fois que Donnie Yen a pris le temps d’applaudir les efforts de Keanu Reeves et Chad Stahelski, et cela ne devrait surprendre absolument personne d’apprendre que les deux hommes sont « adorables » et ont conduit à l’expérience hollywoodienne la plus agréable de Yen. « Je dois saisir cette occasion pour (exprimer) ma plus grande appréciation pour Chad (Stahelski) et Keanu (Reeves) », a déclaré Yen. « Ce sont juste des hommes adorables, messieurs, ils ont un grand cœur. Keanu a une bonne âme, un homme bon. Chad est aussi un homme très bien, très bien informé. Les gens le considèrent comme un homme d’action brillant, il est pas (juste ça), il comprend les films. C’est un bibliothécaire cinématographique, il sait ce qui se passe. J’ai le meilleur temps à travailler avec eux dans ce film, (plus) que n’importe lequel de mes précédents films hollywoodiens, alors je voulais exprimer mon appréciation. »

Avec Laurence Fishburne, Lance Reddick, Rina Sawayama, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Scott Adkins, Hiroyuki Sanada, Clancy Brown et Ian McShane aux côtés Keanu Reeves et Donnie Yen, John Wick : Chapitre 4 devrait être publié le 27 mai 2022 par Lionsgate. Cela nous vient du compte Instagram de Donnie Yen.

