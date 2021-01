Donnie Darko: James Cameron a encouragé le développement du nouvel opus

Après sa création en 2001 lors de l’édition du festival du film de Sundance, Richard Kelly aurait suscité de grandes attentes avec « Donnie Darko», Un premier long métrage qui n’aurait pas réussi à faire bonne impression auprès du grand public malgré ses premières critiques, qui auraient été plutôt bonnes.

Ce serait avec son arrivée dans les formats domestiques que le film obtiendrait un second répit, parvenant à devenir une référence culte grâce à des recommandations entre amis et les médias alternatifs alors en pleine croissance.

Avec ses 20 ans d’existence à peine terminés, Kelly a une fois de plus fait sensation auprès de ses fans en raison de ses déclarations dans lesquelles il prévoyait initialement de transformer son film en franchise, même si leur esprit aurait été dispersé en raison de la réaction négative du public à «S. Darko», Suite directe à la vidéo dans laquelle il n’avait aucune relation.

Une torsion intéressante dans sa pensée se serait produite lorsque le réalisateur a eu une conversation avec le cinéaste acclamé James Cameron, qui serait chargé de l’encourager à réexplorer l’univers qu’il avait créé.

« J’ai commencé par tout lui expliquer et il m’a pointé du doigt en me disant » Tu devrais continuer à travailler dessus « » Kelly à The Playlist à propos de sa rencontre avec Cameron. «Cela m’a fait penser qu’il y avait quelque chose de vraiment génial, quelque chose de vraiment épique qui pouvait être fait. C’est donc ce sur quoi je me concentre. «

Situé dans la banlieue américaine au cours des années 1980, le film original explorait des thèmes tels que le destin, la mort, le voyage dans le temps et laissait des indices sur la présence d’univers parallèles à travers un portrait de l’adolescent moyen, comportant parfois des touches d’horreur.

Malgré l’impossibilité de le cataloguer dans un genre spécifique par nombre de ses téléspectateurs, le film a présenté le rôle qui a commencé Jake Gyllenhaal sur son chemin vers la célébrité. Inutile de dire qu’il est aujourd’hui l’une des figures les plus importantes de l’industrie du divertissement.

Kelly Il ne donnerait pas plus de détails sur cette « suite », affirmant qu’il a encore des questions sur son budget à résoudre. Kelly aurait sorti en 2009 son troisième et dernier film en date: le thriller de science-fiction »La boîte». Il travaille également sur une biographie sur Rod Serling, présentateur et créateur de la série originale de « La zone de crépuscule».