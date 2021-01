Donnie Darko 3 se passe-t-il vraiment? Le réalisateur Richard Kelly partage une mise à jour optimiste

Le thriller psychologique tordu Donnie Darko a récemment célébré son 20e anniversaire, et maintenant le réalisateur Richard Kelly a révélé des plans pour un suivi. Bien qu’il reste vague sur les détails concernant Donnie Darko 3, Kelly est clairement déterminé à revenir dans la franchise qui l’a rendu célèbre il y a toutes ces années.

« Eh bien, je n’ai probablement pas le droit de dire plus que le travail accompli. J’espère que nous pourrons explorer ce monde d’une manière très vaste et passionnante. Mais nous verrons quoi Mais il y a eu beaucoup de travail. Beaucoup de travail a été fait. «

Dans les termes les plus simples possibles, Donnie Darko suit le titulaire Donnie, un adolescent maladroit, qui est réveillé au milieu de la nuit pour rencontrer Frank, une figure en costume de lapin que lui seul peut voir. Frank informe alors Donnie que le monde se terminera dans 28 jours, 6 heures, 42 minutes et 12 secondes, et lui seul a le pouvoir de l’arrêter. Sorti en 2001, Donnie Darko stars Jake Gyllenhaal (Spider-Man: loin de chez soi) dans le rôle principal aux côtés de Jena Malone (Antebellum), Maggie Gyllenhaal (Le Chevalier Noir), Patrick Swayze (Point Break), Mary McDonnell (Fargo), Drew Barrymore (Régime Santa Clarita), Katharine Ross (Les femmes de Stepford), Noah Wyle (Ciel tombant) et James Duval (Le jour de l’indépendance).

Le film a rapporté un peu plus de 7,5 millions de dollars dans le monde sur un budget de 4,5 millions de dollars et est devenu un classique culte instantané, touchant un nerf culturel grâce à sa prémisse inhabituelle, son exploration intime d’un étranger torturé et un complot difficile à saisir et ouvert à tous. sortes d’interprétations. Donnie Darko réalisateur explosé Richard Kelly à des hauteurs qu’il n’a malheureusement pas réussi à atteindre depuis.

Bien que Kelly n’indique pas comment un nouveau projet se connecterait aux événements du premier film, il convient de noter qu’une suite a déjà été réalisée en 2009. Titrée S. Darko, l’histoire reprend sept ans après les événements de Donnie Darko et se concentre sur Sam, maintenant âgé de 18 ans, la sœur cadette de Donnie. Sam est troublée par la mort de son frère et commence à avoir des problèmes de somnambulisme, ainsi que d’étranges rêves qui suggèrent une catastrophe majeure imminente. La suite a reçu des critiques extrêmement négatives et ne comportait aucune implication de la part de Kelly, le réalisateur ressentant un ressentiment contre l’existence de la suite manifestement médiocre.

Il convient également de noter que ce n’est pas la première fois que Kelly discute de son retour dans le monde tordu de Donnie Darko. « Je pense qu’il y a quelque chose de beaucoup plus grand et plus ambitieux à faire dans cet univers », a révélé Kelly à propos de ses plans en 2017. « C’est gros et cher et je pense qu’il y a du temps pour y arriver. Je veux m’assurer que nous avons le budget pour lui rendre justice et ne rien compromettre. Une autre histoire dans ce monde a besoin de ressources et nous devons avoir cela en place. Je dois sortir mon prochain film et ensuite nous pourrons revenir en arrière et le regarder. «

Il reste donc à voir si Kelly sera enfin en mesure de mettre en œuvre son plan. Mais avec un peu de chance, si jamais cela se concrétise, nous pourrons tous pousser un soupir de soulagement, car il y aura tellement de choses à espérer. Cela nous vient de Comingsoon.net.

