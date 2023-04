Données fiscales Revenus 2022 : comment les consulter et les rectifier

Nous expliquons les étapes à suivre pour vérifier vos données fiscales sur le site du Trésor et les mettre à jour, si nécessaire, afin de réaliser les revenus de cette année.

Une année de plus, il est temps de faire le compte de résultat. Il est vital que vos données soient à jour.

Dans ce guide, nous expliquerons comment accéder aux données fiscales pour Revenu 2022. De plus, nous avons parlé de l’importance du fait que le les informations personnelles que le Trésor détient à votre sujet être mis à jour au moment de la déclaration annuelle. Lisez attentivement le contenu de ce guide si vous souhaitez éviter les erreurs dans le traitement des revenus.

Pourquoi est-il important d’examiner les données fiscales?

Les données fiscales Ils sont de la plus haute importance lors de la prise de dispositions au sein de l’Administration. Et si nous parlons du compte de résultat, ils sont encore plus pertinents. Ces informations ne comprennent pas seulement votre nom, votre prénom ou votre communauté autonome. Il précise également le lieu où tu habitesy compris la référence cadastrale de l’appartement ou de la maison.

De même, sur la page à laquelle vous accéderez en suivant la procédure de ce guide, les payeurs sont affichés, les revenus que vous avez perçus et qui sont exonérés et tout autre document que l’administration fiscale détient à votre sujet et qui est considéré comme un revenu. En bref, la rubrique Données fiscales Il est très descriptif et reflète parfaitement votre situation.

Cependant, il est crucial que toutes les informations qui apparaissent sur cette page et, par conséquent, que le Trésor ait dans ses archives soient correctes. Malgré que les mécanismes de l’Agence des Impôts sont très précisIls ne sont pas exempts d’erreurs. Et que peut-il arriver s’il y a des informations erronées dans vos données fiscales ? Cela pourrait vous causer des problèmes à l’avenir.

Rappelez-vous que le les données fiscales sont utilisées pour calculer le résultat du revenu. Si un revenu que vous n’avez pas gagné est inscrit à votre nom, vous pourriez payer en trop dans votre déclaration. Bien sûr, cela peut aussi se produire dans l’autre sens. Dans tous les cas, un résultat inexact dans les Revenus pourrait vous obliger à régulariser votre situation ultérieurement, une démarche fastidieuse et compliquée.

Compte tenu de cela, la meilleure chose est que vos données fiscales, ainsi que les revenus que le Trésor a enregistrés, conforme à la réalité.

Comment accéder à vos données fiscales depuis votre ordinateur et mobile

Après avoir clarifié à quel point il est important que les données fiscales dont dispose l’Agence fiscale soient exactes, il est temps d’expliquer la procédure à suivre pour les consulter. Nous vous montrons depuis un ordinateur et un mobile.

sur un ordinateur

Dans le cas où vous souhaitez accéder aux données fiscales depuis un PC ou un Mac, la seule application dont vous avez besoin est le navigateur. Ouvrez le navigateur et accédez à ce lien :

Cliquez ensuite sur le lien Données fiscalescomme illustré dans l’image suivante :

La prochaine étape consiste à vous identifier. Vous pouvez le faire en entrant votre numéro DNI, mais aussi avec un certificat électronique ou avec un lecteur DNIe que vous avez installé sur l’ordinateur.

De notre côté, nous vous montrons comment vous connecter simplement en écrivant votre identifiant. Ce faisant, la page d’accès vérifiera si vous êtes inscrit à [email protected] Si c’est le cas, vous devez appuyer sur Accès en s’identifiant avec [email protected]. Sinon, suivez les étapes qui s’affichent à l’écran après avoir appuyé sur obtenir une référence.

Les utilisateurs de [email protected] obtiennent un code PIN via l’application. Maintenant, si vous ne l’avez pas installé sur votre mobile, attendez un peu. Après quelques secondes, un lien s’affiche vous permettant de recevoir la clé par SMS. Lorsque vous l’avez, écrivez-le dans le champ BROCHE.

Dès que l’AEAT aura confirmé vos pouvoirs, elle vous demandera si vous agissez en votre propre nom ou si vous représentez une autre personne. appuyer sur Confirmer après vous être assuré d’avoir coché la première option.

Et vous l’avez déjà. Vous êtes devant la page des données fiscales du Trésor.

Il est temps pour vous de vérifier que tout va bien et qu’il n’y a pas d’erreurs. Et que se passe-t-il si vous détectez un problème ? Notre recommandation est de contacter l’administration fiscale et surtout d’éviter de produire la déclaration de revenus tant que vous n’avez pas rectifié les informations erronées.

Avec le portable

Pour consulter les données fiscales depuis votre mobile, il est préférable de télécharger l’application AEAT. Vous l’avez disponible pour Android et iOS dans les liens suivants :

Avec l’application AEAT installée sur votre appareil, suivez ces étapes pour vérifier vos données fiscales :

appuyer sur Louer. Appuyez sur Loyer 2022. Connectez-vous avec votre numéro d’identification et sa date de validité. Vous pouvez également entrer avec une attestation électronique ou en apportant votre pièce d’identité au dos de votre mobile, s’il est Android et dispose du NFC. Cliquez enfin sur Données fiscales. Consultez les informations fiscales qui apparaissent dans le Trésor à partir de votre appareil. Les données sont classées en catégories qui peuvent être ouvertes et fermées. Cela facilite la visualisation sur des écrans plus petits. De même, l’application intègre un moteur de recherche pour localiser des champs spécifiques.

N’oubliez pas que l’ensemble du processus décrit dans la section précédente, conçu pour les ordinateurs de bureau, est également valable depuis le téléphone. Si vous préférez ne pas installer l’application AEAT sur votre appareil, vous pouvez toujours accéder à vos données fiscales via le navigateur.

