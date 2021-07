Données d’Outlander inconnues

Saison cinq de Étranger a pris fin et le sixième est toujours en post-production. C’est pourquoi les fans de l’histoire d’amour et d’aventures de Jamie et Claire Fraser, personnages interprétés respectivement par Sam Heughan et Caitriona Balfe, sont impatients de savoir comment se poursuivra ce drame basé sur les livres de Diana Gabaldon.







Cependant, il reste encore plusieurs mois pour voir Jamie et Claire jouer dans la sixième saison de Étranger Depuis, en plus d’être extra court, il ne sera publié qu’en 2022. Mais, tout comme Sam Heughan a récemment divulgué des détails sur ce qui va arriver, de Spoiler nous avons collecté six données que, probablement, les fans de la série n’étaient pas au courant et attendre beaucoup plus agréable.

6 faits inconnus sur l’étranger :

1. Il a été inspiré par Doctor Who :

Diana Gabaldón elle-même a dit plus d’une fois que ses romans sont inspirés du personnage de Doctor Who, Jamie McCrimmon. « Je pensais à un roman historique quand j’ai vu un vieux chapitre de Doctor Who. Jamie m’a impressionné par son attitude et sa galanterie masculine et j’ai pensé que la jupe était assez attirante», a-t-il commencé à raconter.







A tel point que, de là, est venue son idée d’un homme, avec Kilt, en Ecosse. « J’ai décidé de mettre le livre en Ecosse au 18ème siècle et il n’y avait pas d’intrigue, rien, juste l’idée d’un homme en kilt. Je l’ai appelé Jamie, mais je ne me suis appuyé sur rien d’autre de Doctor Who», a-t-il révélé.

2. Caitriona Balfe n’a pas été la première choisie pour être Claire :

En 2010, lorsque l’idée de capturer ce que Diana Gabaldón a écrit sur le petit écran a commencé, tout indiquait que Étranger c’était prévu comme un film. Et, si elle s’en rendait compte, Katherine Heigl était celle qui résonnait le plus pour donner vie au protagoniste.

Katherine Heigl. Photo : (Getty)



3. Il n’y a pas de traduction du gaélique pour une raison :

Dans les premières saisons, lorsque Claire vient d’arriver à l’heure de Jamie et que lui et les membres de son clan parlent en gaélique natif, ni le protagoniste ne peut les comprendre ni les téléspectateurs car aucune traduction n’est effectuée. Et le raisonnement fourni par le producteur Ronald Moore est simple : ils veulent que les téléspectateurs ressentent ce que c’est que d’être Claire Beachump, qui ne peut pas comprendre de quoi ils parlent d’elle.

Claire et Jamie dans les premières saisons. Photo : (Starz)



4. Le Royaume-Uni était sur le point d’interdire l’Outlander :

C’est à l’automne 2014 que la première saison de ÉtrangerMais même ainsi, le Royaume-Uni n’est arrivé qu’en mars 2015 pour une seule raison : les politiciens. Comme l’avait révélé le Scottish Herald en 2015, le président de Sony Pictures avait eu un entretien avec le Premier ministre de l’époque, David Cameron, qui lui avait demandé de retarder la diffusion de la série jusqu’au vote pour l’indépendance de l’Écosse.

D’après ce que le portail susmentionné a révélé, la peur du gouvernement était due au fait que les Écossais héroïques luttant pour leur liberté dans la fiction auraient pu influencer les électeurs à devenir indépendants du Royaume-Uni. Et, apparemment, c’était un geste nécessaire puisqu’ils ont rempli leur mission.

5. Les scènes de Caroline du Nord sont tournées en Écosse :

Pour les trois premières saisons, l’histoire de Jamie et Claire se déroule dans les Highlands écossais les plus emblématiques. Cependant, dans la quatrième édition, le couple déménage en Amérique, plus précisément en Caroline du Nord, mais le voyage était une pure fiction puisque les acteurs et l’équipe de production sont toujours en Écosse.

« Nous avons notre équipe et notre studio ici en Écosse, donc c’était bien mieux de rester ici. L’Ecosse fait une très bonne Caroline du Nord« Matt Roberts a commenté Digital Spy en 2018, assurant que toutes les scènes de la saison quatre avaient été tournées à Trossachs.

6. Comment l’histoire de Jamie et Claire va se terminer :

Jusqu’à présent, il existe huit livres de Étranger et, le 23 novembre, Diana Gabaldón créera la neuvième. Cependant, ce ne sera qu’au dixième lorsque l’écrivain expliquera pourquoi le fantôme de Jamie regarde Claire par la fenêtre à l’hiver 1946.

« Ce sera la dernière chose du dernier tome. J’espère laisser les fans en larmes, mais, vous savez, plus heureux que jamais», annonça Gabaldon.