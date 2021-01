Les cartes bancaires sur les serveurs de Juspayes piratées sur le dark web

Tech2 News Staff04 janv.2021 13:50:39 IST

Des chercheurs en sécurité ont découvert qu’en cas de violation des serveurs de Juspay, des données sensibles de plus de 100 millions d’utilisateurs de cartes de crédit et de débit ont été divulguées sur le dark web. Les données divulguées comprendraient les noms complets, les numéros de téléphone et les adresses e-mail des titulaires de carte, ainsi que les quatre premier et dernier chiffres de leurs cartes. Juspay propose des services de traitement des paiements pour les e-commerçants comme Amazon, MakeMyTrip et Swiggy. Juspay a également reconnu que les données de certains de ses utilisateurs avaient été compromises en août 2020.

Il a été constaté que la violation et la fuite de données ont eu lieu entre mars 2017 et août 2020. Selon un rapport de Gadgets360, les données trouvées sur le dark web comprenaient «les données personnelles de plusieurs titulaires de carte indiens ainsi que les dates d’expiration de leur carte, leurs identifiants de client et leurs numéros de carte masqués avec les quatre premiers et derniers chiffres des cartes entièrement visibles». Cependant, les détails de la transaction et de la commande ne faisaient pas partie des données divulguées.

Un autre rapport par Inc42 révèle que les données divulguées sur le dark web incluent « la marque de la carte de l’utilisateur (VISA / Mastercard), la date d’expiration de la carte, les quatre derniers chiffres de la carte, le numéro de carte masqué, le type de carte (crédit / débit), le nom sur la carte, l’empreinte digitale de la carte, l’ISIN de la carte, l’identifiant client et l’identifiant du compte marchand, entre autres détails. Au total, plus de 16 champs de données relatifs à leurs cartes de paiement ont été divulgués pour au moins 2 utilisateurs crore, comme l’a reconnu Juspay, un sous-ensemble du nombre total d’enregistrements d’utilisateurs (10 crores) qui ont été divulgués. » Selon certaines informations, un autre sous-ensemble de données aurait été divulgué, notamment les numéros de téléphone et les adresses e-mail des utilisateurs.

Même s’il a été constaté que les informations divulguées sur les utilisateurs de Juspay étaient masquées par endroits pour ne révéler que des copies partielles des numéros de carte, la violation laisse toujours les utilisateurs vulnérables aux escroqueries par hameçonnage, si ce n’est une escroquerie financière.

Les données des utilisateurs divulguées sont vendues sur le dark web pour un montant non divulgué.

Juspay a reconnu la violation, mais il assure également que les informations divulguées n’étaient pas «sensibles».

«Le 18 août 2020, une tentative non autorisée sur nos serveurs a été détectée et interrompue lorsqu’elle était en cours. Aucun numéro de carte, informations d’identification financières ou données de transaction n’ont été compromis. Certains enregistrements de données contenant des e-mails et des numéros de téléphone en texte brut non anonymisés ont été compromis, ce qui constitue une fraction des 10 enregistrements de données de crore », a déclaré le fondateur de Juspay, Vimal Kumar. « Les données de la carte masquées (qui ne sont pas sensibles) ont 2 enregistrements d’utilisateurs Cr. Notre coffre-fort de cartes, dans un autre système conforme PCI avec des données de carte cryptées, n’a jamais été consulté », a-t-il ajouté.

