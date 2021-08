Donne-moi plus ! Krispy Kreme sort 2 beignets inspirés du classique du feu de camp

Reebok Classics Les Shorts Camp Stripe L Army Green

Short legging imprimé classique.Enfilez ce legging pour femme de Reebok avant de partir pour votre prochaine aventure.Ils sont principalement en coton, avec un peu de stretch pour plus de confort.Alors asseyez-vous et détendez-vous, car il est presque temps de griller quelques guimauves de plus au-dessus du feu de camp.Nos produits en coton sont entièrement issus de la culture du coton durable et sont fabriqués avec au moins 50 % de Better Cotton.FONCTIONNALITÉS:Imprimé intégral.Provenant de partenaires de confiance qui accordent la priorité à la réduction de l'impact environnemental de la production et à l'amélioration du développement économique dans les zones de production de coton.Coupe ajustée.Short : 95% coton / 5% élasthanne éponge grattée.Ceinture : 30 % polyester recyclé / 60 % nylon recyclé / 10 % élasthanne.Taille haute.Ceinture apparente.Développement durable et éthique : MEILLEUR COTON.