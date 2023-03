Donjons et Dragons une aventure amusante mais générique

pas de spoilers

Le film avec Michelle Rodríguez et Chris Pine sortira en salles ce jeudi. Nous vous disons à quoi vous attendre.

© IMDbDonjons et Dragons.

Avis aux fans de fantasy épique ! Ce jeudi arrive à cinémas Amérique latine la première tant attendue de « Donjons et Dragons : Honneur parmi les voleurs », un film qui nous transporte dans un monde d’aventures et de créatures fantastiques. Dans cette fabrication, Chris Pine et Michelle Rodriguez sont les protagonistes, dans un casting qui comprend également Régé-Jean Page et Hugh Grant.

Le long métrage est réalisé par le duo composé de John Francis Daley et Jonathan Goldsteinqui adaptent le populaire jeu de rôle mis à l’honneur dans des productions telles que Laboratoire de Dexter et choses étranges. Dans ce contexte, nous voulons vous dire à quoi vous attendre dans ces productions.

L’aventure présentée dans « Donjons et Dragons : Honneur parmi les voleurs » est, en principe, correct. Destiné à un public familial, il présente des moments humoristiques amusants mais ne dépasse pas les limites auxquelles on peut s’attendre dans ce genre : un leader discrédité, une fille grossière, un magicien avec peu de talent et deux méchants qui frôlent le dessin animé.

Le principal problème du film Paramount Pictures Cela passe par l’adaptation. Pas parce que c’est mauvais en général, mais parce que ça manque de « dés ». Vous avez besoin d’un jeu de société. Il y a plus Donjons et Dragons dans le mentionné choses étranges et Laboratoire de Dexterque dans ce film qui ne se penche que légèrement sur l’univers de ce jeu de rôle pour raconter une aventure de plus.

+ Y aura-t-il une suite à Donjons et Dragons ?

Jusqu’à présent, il n’y a rien de confirmé sur une deuxième partie de Donjons et Dragons. Cependant, le bon accueil qu’il a reçu jusqu’ici (91% de la critique et 94% du public en Tomates pourries) suggère que nous verrons une autre aventure. De plus, ses personnages crient pour créer une saga. Peut-être qu’un deuxième volet parviendra à lui donner la profondeur qu’ils n’avaient pas dans celui-ci.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?