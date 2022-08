Donjons et Dragons : L’honneur des voleurs : intrigue, distribution et tout ce que nous savons d’autre

Le jeu de rôle préféré de tous est de retour sur grand écran ! Quoi Choses étranges a fait pour Kate Bush et Metallica – qui ont tous deux connu des pics de popularité massifs après avoir présenté leur musique dans l’émission à succès Netflix – cela a sans doute aussi fait pour Donjons et Dragons. Le légendaire jeu de société de rôle a captivé des générations d’enfants et d’adolescents dans les années 1980 et 1990.

Après une pause de dix ans dans la franchise, Donjons et Dragons : l’honneur des voleurs devrait sortir en salles en mars prochain, et un aperçu de la bande-annonce a été projeté au Comic-Con du mois dernier. Après le dessin animé dans les années 1980 et trois films au début des années 2000, que peut-on attendre de ce dernier film ? Nous avons ce qu’il vous faut.

Honneur parmi les voleurs : l’intrigue

La Donjons et Dragons trilogie qui a frappé les cinémas dans les années 2000 semblait avoir tous les éléments nécessaires pour réussir. Pourtant, malgré un nom bien connu, soutenu par une grande société de production et de grandes stars dans les rôles principaux, il flattait de tromper. Le meilleur – certainement le plus extravagant – des trois était le premier, simplement intitulé Donjons et Dragons (2000). Il a attiré Jeremy Irons, lauréat d’un Oscar, en tant que Mage Profion, nominé aux Golden Globe et Emmy et bientôt réalisateur Thora Birch (Le dernier homme noir de San Francisco) en tant qu’impératrice Savina, et ancien Docteur Who vedette Tom Baker et Le spectacle d’images Rocky Horror ancien Richard O’Brien dans des rôles mineurs.

Cependant, la combinaison de stars hollywoodiennes et de légendes cultes n’a pas pu le sauver, et le film a bombardé le box-office, avec (entre autres) Roger Ebert faisant de l’ombre. Malgré les performances fougueuses de Bruce Payne (Passager 57) en tête d’affiche, aucune des deux suites, Donjons et Dragons : La Colère du Dieu Dragon (2005) et Donjons et Dragons 3 : Le Livre des Viles Ténèbres (2012), a troublé le box-office, ce dernier passant directement en DVD à sa sortie.

Il n’est donc pas surprenant que le nouveau film se démarque nettement de ses prédécesseurs. Il est rapporté que le film reviendra au matériel source, en s’inspirant de plusieurs personnages de la série de dessins animés des années 1980 qui ont tant fait aimer le jeu à des millions d’enfants. La longue attente du redémarrage est en grande partie due à des querelles juridiques sur les droits de la franchise, suivies d’une longue période dans l’enfer du développement. Cependant, le tournage a finalement commencé au printemps dernier en Islande et s’est terminé en août.

Les détails de l’intrigue lourde sont rares malgré quelques allusions accidentelles de Chris Pine le mois dernier. Mais nous savons que l’histoire concerne un voleur, Edgin, qui rassemble un groupe d’aventuriers inadaptés pour récupérer une relique perdue. Le synopsis officiel se lit comme suit :

Un charmant voleur et une bande d’aventuriers improbables se lancent dans une quête épique pour récupérer une relique perdue, mais les choses tournent dangereusement mal lorsqu’ils se heurtent aux mauvaises personnes.

Le trope est bien usé, mais les fans de la série de dessins animés (et du jeu lui-même) sauront à quel point courir après le MacGuffin peut être satisfaisant. Les réalisateurs Jonathan Goldstein et John Francis Daley chercheraient à reproduire le caractère ludique et la construction du monde hautement texturé du RPG sur grand écran, en mettant l’accent sur l’humour et l’action.

Honneur parmi les voleurs : le casting

Honneur parmi les voleurs propose des poids lourds de la liste A et un ou deux nouveaux visages. Chris Pine, dont le premier film de comédie Homme de piscine, est actuellement en production, jouera le rôle principal. Michelle Rodriguez (Le rapide et le furieux, Guerre Los Angeles) apparaît également, tout comme le nouveau venu Regé-Jean Page, dont la performance exceptionnelle sur le hit Netflix de l’année dernière, le drame d’époque Bridgerton, lui a valu des critiques élogieuses.

Le soutien est Hugh Grant, dont la renaissance de carrière se poursuit avec les nominations aux Emmy, Golden Globe et Screen Actors ‘Guild l’année dernière pour la série de thrillers psychologiques de HBO La défaite; étoile de Ce et moi de Netflix Je ne suis pas d’accord avec ça, Sophia Lillis; et le juge Smith (Jurassic World: Fallen Kingdom, tous les endroits lumineux).

Ces dernières années, on a presque l’impression que le changement des dates de sortie est une évidence pour de nombreux films hollywoodiens, et Donjons et Dragons : l’honneur des voleurs a glissé plus que la plupart. Une première première de juillet 2021 à temps pour la saison des superproductions estivales a été annulée par la pandémie de Covid. La deuxième date de novembre 2021 a également été annulée, avec Paramount’s Mission Impossible : L’estime de soi, première partie et Top Gun : Maverick recevoir une priorité plus élevée. Honneur parmi les voleurs était l’un des dix films Paramount concernés.

La troisième date du 27 mai 2022 a ensuite été décalée au 3 mars 2023. Les producteurs espèrent de gros tirages, notamment à la lumière des informations selon lesquelles une série télévisée réalisée par eOne – qui a coproduit le film avec Paramount – – comportant un Donjons et Dragons l’univers étendu est en préparation.