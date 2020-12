"Donjons et Dragons"-Adaptation cinématographique avec Chris Pine dans le rôle principal?

Le célèbre jeu de rôle à la plume et au papier « Dungeon & Dragons » est transformé en film – pour la deuxième fois. Le projet aurait presque pu gagner un grand nom: la star hollywoodienne Chris Pine serait impliquée dans le remake.

On sait depuis plusieurs années que Paramount Pictures prévoit une nouvelle adaptation cinématographique « Dungeons & Dragons ». Mais ça ne voulait pas vraiment bien se passer. Jusqu’à maintenant! Tel que rapporté par Variety, entre autres, Chris Pine est déjà en négociations avec le studio de cinéma.

Roulement élevé

Jusqu’à présent, on en sait relativement peu sur le projet de film et récemment, il y a eu quelques changements parmi les personnes impliquées. À l’origine, Rob Letterman (« Pokémon Detective Pikachu ») était censé faire le film, puis il a été remplacé par Chris McKay (« Le film Lego Batman ») et maintenant c’est Jonathan Goldstein et John Francis Daley (« Game Night »), les « Dungeons & Les dragons « sont censés apporter sur la toile. Les deux écriront également le script.

Pas la première adaptation cinématographique « D&D »

On ne sait pas encore en quoi consiste l’adaptation à l’écran du jeu stylo et papier. Il y avait déjà un film du réalisateur Courtney Solomon avec Jeremy Irons et Bruce Payne en 2000. Cependant, l’action-aventure s’est avérée être un flop absolu au box-office, les fans et les critiques ont déchiré le film. À cette époque, il s’agissait du dirigeant tyrannique Profion (J. Irons), auquel la jeune impératrice Savina (Thora Birch) voulait mettre fin.

Paramount Studios prévoit actuellement de présenter la version cinématographique « Dungeons & Dragons » dans les cinémas (américains) le 27 mai 2022.