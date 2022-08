« Donjons & Dragons : Honneur parmi les voleurs » : bande-annonce et distribution

Le producteur Paramount Pictures vient de dévoiler le premier look de »Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs », le nouveau film basé sur le célèbre jeu de rôle sur table. Dans le nouvel aperçu, vous pouvez voir Chris Pin, Michelle Rodriguez Oui Rege-Jean Pageembarquant pour arrêter le méchant Forge Fletcher, un personnage joué par Hugh Grant dans le film.

» Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves » a eu un long processus de production en raison de problèmes de droits d’auteur. Cependant, en 2019, Jonathan Goldstein Oui John Francis Daley ont été officiellement ajoutés au projet. Le duo a co-écrit le scénario avec Michael Gilio, attribuant le mérite de l’histoire à Chris McKay, qui dirigera également le projet avec Gilio.

Cela pourrait aussi vous intéresser: ‘Blonde’: Ana de Armas est Marilyn Monroe dans la nouvelle bande-annonce du film Netflix







Le tournage du film s’est terminé en 2021 après avoir commencé la production plus tôt cette année-là. Aussi, le réalisateur de »Avis Rouge », Rawson Marshall Thurber, est actuellement prévu pour réaliser une série Donjons & Dragons en direct qui se connectera apparemment au film d’une manière ou d’une autre. Pine en a profité pour parler du projet en mars, comparant la série à »Game of Thrones » et »Father of the Bride ». « C’est très amusant. Il y a beaucoup d’émotion. C’est drôle, c’est fidèle au style des années 80, il y a un peu de tout dans l’histoire », a-t-il déclaré.

Élaboré par Gary Gygax Oui dave arnson, la version originale de » Dungeons & Dragons » a été publiée en 1974 par la société de production Tactical Studies Ryles, étant un titre de jeu de rôle fantastique qui a ensuite été acquis par Wizards of the Coast. Depuis lors, le jeu a acquis une grande popularité, augmentant même ses ventes ces dernières années, avec une grande communauté de personnes diffusant même leurs jeux en direct, ayant un grand nombre de vues.

Vous pourriez également être intéressé par : ‘Samaritan’, un film avec Sylvester Stallone : intrigue et bande-annonce

»Honor Among Thieves » n’est pas la première adaptation de »Donjons et Dragons » à apparaître sur grand écran. En 2000, New Line Cinema a sorti un film mettant en vedette des acteurs tels que Justin Whalin, Marlon Wayans, Thora Birch et Jeremy Irons, mais le projet n’a pas été bien accueilli et n’a pas été bien accueilli par la critique. De plus, une série télévisée d’animation, intitulée » Dungeons & Dragons », s’est déroulée de 1983 à 1985, produite par Marvel Studios et TSR, avec l’animation de Toei Animation.

Le nouveau film de donjons et dragons sortira l’année prochaine, puisque « Honor Among Thieves » sortira le 3 mars 2023.