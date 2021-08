« Donda » de Kanye West obtient une nouvelle date de sortie

Le rappeur Kanye Wes a organisé un événement spécial jeudi dernier, le 5 août, en prévision de la sortie de son nouvel album « Donda », qui devait frapper le public le lendemain, mais tout semble indiquer que ce matériel attendu recevra un nouveau date. première à la place.

La page officielle de précommande du nouvel album de Kanye West sur Apple Music notes, selon les informations soumises par Complexe, qu’iTunes a mis « Donda » avec une date de sortie le 13 août, tandis qu’Apple Music la place le 15 août.

Kanye West aurait anticipé l’arrivée de ce nouvel album avec une date de sortie initiale prévue pour le 23 juillet, après le retard pris en juillet de l’année dernière, alors qu’il était censé atteindre les plateformes de streaming, ce qui a impatienté ses fans.

Le nouveau matériel de West devrait contenir 24 nouveaux morceaux. Parallèlement à la présence d’artistes tels que Playboi Carti, Pusha T et Rody Ricch, la collaboration de Yeeze avec le légendaire rappeur et producteur de musique Jay-Z a suscité beaucoup d’enthousiasme.

Pendant la longue attente de l’album, Kanye West a ajouté d’autres collaborations en cours de route. Le rappeur Kid Cudi a déclaré qu’il ne faisait pas partie de la coupe originale de « Donda », mais que le rappeur l’a contacté et que les deux pourraient « faire fonctionner » leur participation à l’album.

Les spéculations sur l’implication de The Weeknd dans l’album de West ont récemment été confirmées. Le service de streaming TIDAL, que Kanye West a quitté en 2017 pour conclure un accord privé avec Jay-Z en 2019, annonce que « Donda » comprend des collaborations avec Young Thug, Baby Keem, Francis And The Lights et bien d’autres.