Donc, Square Enix fait un autre remake de Final Fantasy VII appelé Ever Crisis … sur mobile

« Une autre possibilité pour un remake » lit la bande-annonce officielle de Final Fantasy VII Ever Crisis – un jeu mobile qui apparaît être un véritable remake de Final Fantasy VII. Contrairement à Final Fantasy VII Remake, Ever Crisis apparaît à être construit sur les fondations de l’original PS1. Il a des arrière-plans pré-rendus et le même type de zones de texte pour le dialogue des personnages. Il même apparaît pour avoir des combats au tour par tour (avec des visuels tirés directement de Final Fantasy VII Remake sur PS4). Cette bande-annonce nous a complètement surpris.

Nous continuons à écrire apparaît en italique car il reste encore tant de questions sans réponse autour de ce jeu. Est-ce vraiment un remake complet de Final Fantasy VII, dans le style classique de JRPG? Ou y a-t-il une sorte de prise? Pourquoi Aerith est-il dans la bataille de boss avec le garde Scorpion? Y a-t-il une sorte d’élément gatcha? Est-ce l’un des celles jeux mobiles? L’essentiel est que nous ne le savons pas, et avec une fenêtre de libération lâche «2022», il faudra peut-être un certain temps avant que nous obtenions des réponses concrètes.

Mais le plus insensé à ce sujet est qu’Ever Crisis couvre censément tout l’univers de Final Fantasy VII. Les enfants de l’Avent – le film Final Fantasy VII – va être jouable à travers Ever Crisis. Crisis Core, le titre PSP qui divise, en fera également partie. Il en va de même pour le terrible Dirge de Cerberus. Encore une fois, tant de questions.

« [Ever Crisis is] un jeu solo structuré en chapitres couvrant l’ensemble de la chronologie FFVII – y compris les événements du jeu original et les titres de la compilation FFVII « , explique Square Enix, mais cette mention du fait qu’il est » structuré en chapitres « pourrait suggérer d’une petite chose épisodique qui couvre les beats de l’histoire principale de l’univers de Final Fantasy VII, plutôt qu’un remake complet de Final Fantasy VII, plus tout le reste. Nous supposons que cela aurait plus de sens, mais nous sommes toujours déconcertés par le apparition soudaine de cette chose.

En effet, nous avons vu beaucoup de gens dire qu’Ever Crisis pourrait être ce qu’ils voulaient de Final Fantasy VII Remake – un remake « fidèle » du classique PS1. Mais à ce stade, nous ne sommes pas convaincus que ce soit le jeu que beaucoup espèrent qu’il pourrait être. Et uniquement sur mobile? Nous supposons que cela pourrait finir par être un accord similaire à Final Fantasy XV: Pocket Edition HD, et qu’il pourrait éventuellement être porté sur des consoles.

Que pensez-vous de cette annonce? Joueriez-vous un remake franc de Final Fantasy VII et de tous ses compagnons? Pensez-vous qu’il y a un piège à Ever Crisis? Grattez-vous la tête dans la section commentaires ci-dessous.