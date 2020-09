Donc, ils seraient PS5 et Xbox Series X à l’intérieur; un magazine donne plus de détails sur les consoles

Un schéma du magazine How It Works donne plus de détails sur l’intérieur des consoles de nouvelle génération

La prochaine génération de consoles est déjà au coin de la rue et il ne reste que quelques mois pour les deux PS5 Comment Xbox série x frapper le marché. Malgré cela, plusieurs inconnues restent à connaître, comme la date ou le prix des consoles. Mais aujourd’hui, nous avons découvert plus de détails sur PS5 et Xbox Series X et, plus précisément, de à quoi ressemblent les dispositions de vos composants et le refroidissement à l’intérieur.

Comme le journaliste recueille Roberto Serrano, a été le magazine Comment ça fonctionne qui a inclus parmi ses pages un petit aperçu de PS5 et Xbox Series X et ses intérieurs, révélant la disposition des composants de ces nouvelles machines. Ce qui est montré, loin d’être officiel, est un mélange de certains détails connus avec quelques spéculations, il n’est donc pas sûr à 100% que ce sera le design des consoles. Vous pouvez voir le schéma avec quelques brèves explications pour vous-mêmes ci-dessous.

Nous vous rappelons que La PS5 arrivera sur le marché à la fin de ce 2020, sans date ni prix pour l’instant confirmé. Attendu que la console arrive mi-novembre avec un prix d’environ 500 euros. De votre côté, Xbox série x Il n’a pas non plus révélé son prix, mais il a confirmé que ce sera le mois de novembre lorsqu’il arrivera sur le marché.

Les rumeurs pointent aussi que ce même mois de septembre Sony offrira plus de détails concernant PS5 et à son catalogue de jeux vidéo à travers un événement dans lequel la date et le prix de la console seront donnés et les jeux vidéo seront annoncés comme Silent Hill. Nous serons attentifs à apporter toute nouvelle qui se présenterait à cet égard.

