Donc, «  astéroïde  » 2020 SO était en fait une jonque spatiale des années 1960. Ce sera peut-être le premier d’une série à venir.

L’histoire policière de 2020 SO, un ancien astéroïde maintenant formellement identifié comme un morceau de débris spatial âgé de 54 ans, sonne comme un fil sauvage aujourd’hui, mais pourrait devenir le premier épisode d’une longue série de puzzles de ce type.

L’objet baptisé 2020 SO était repéré en septembre par une étude d’astéroïdes, mais il y avait toujours quelque chose d’un peu louche dans la roche spatiale. Un expert de la NASA a théorisé simplement à partir de son orbite qu’il s’agissait probablement d’un corps de fusée à l’étage supérieur du lancement en 1966 d’une mission lunaire appelée Surveyor 2. À la fin de novembre, des observations supplémentaires de l’objet avaient consolidé son statut de jonque spatiale vieille de plusieurs décennies rentrant pour une visite surprise de sa planète d’origine. Le morceau de métal a fait son approche la plus proche de la Terre le 1er décembre et devrait rester environ quatre mois avant d’être expulsé pour orbiter à nouveau autour du soleil.

L’histoire de la perte et de la redécouverte de l’objet forme un contraste frappant avec les gros débris en orbite terrestre, que les experts surveillent pour leur potentiel de collision avec des satellites actifs. « Nous suivons de manière obsessionnelle tout ce que nous pouvons en orbite terrestre parce que nous avons créé ce problème avec elle », a déclaré Alice Gorman, archéologue à l’Université Flinders en Australie, spécialisée dans le patrimoine des vols spatiaux.

Mais pas pour les objets en orbite autour du soleil. Ici, les enregistrements peuvent indiquer ce qui a été perdu dans l’étendue, mais personne ne perdrait jamais de temps à essayer de les surveiller.

« C’est un peu comme s’ils étaient orphelins, ils sont tous seuls dans le noir et personne ne les surveille », a déclaré Gorman. « Ils sont dans l’obscurité et puis soudainement ils apparaissent en vue et nous nous intéressons à nouveau à eux pendant une courte période. »

Vishnu Reddy, qui étudie les objets naturels et artificiels dans le voisinage de la Terre à l’Université de l’Arizona, était intéressé par l’objet parce que lui et ses collègues voulaient trouver un moyen de confirmer par observation de quoi il s’agissait précisément, plutôt que de s’appuyer sur l’étrange orbite de 2020 SO. Mais l’objet était encore assez éloigné, et donc difficile à voir en détail.

« J’ai regardé autour de moi pour découvrir quel est le plus gros morceau de télescope que nous puissions lui lancer, et il s’est avéré être le grand télescope binoculaire », a déclaré Reddy, faisant référence à un observatoire en Arizona avec des télescopes jumeaux regardant dans le ciel comme une paire. des yeux.

Malgré sa taille, cet instrument ne pouvait offrir qu’un élément de base, spectre à quatre couleurs pour l’objet, que Reddy et ses collègues pourraient comparer avec les deux saveurs les plus courantes d’astéroïdes, à base de carbone et à base de silicate. Pas de correspondance – mais ce n’est pas un signe concluant que l’objet n’était pas seulement une roche spatiale particulièrement étrange.

Et ainsi la chasse a continué.

Partant de l’hypothèse que 2020 SO était bien cet étage supérieur spécifique du lancement de 1966, les chercheurs ont retrouvé des photos de la fusée avant le vol, puis le fabricant qui a fourni la peinture blanche qu’ils ont vue sur ces images. Des échantillons de peinture, les chercheurs ont appliqué la même vue en quatre couleurs – mais l’objet mystère ne correspondait pas non plus à cela.

L’équipe a donc contacté un historien de la NASA, qui a déclaré que le corps de la fusée aurait été recouvert de mousse qui est tombée après le lancement, révélant de l’acier inoxydable brut en dessous. Même affaire: trouver le bon acier inoxydable, obtenir une pièce, prendre le spectre des quatre couleurs, vérifier une correspondance. Cette fois, tada.

Pendant ce temps, 2020 SO se rapprochait de plus en plus et à la mi-novembre, Reddy a réalisé que l’équipe pouvait obtenir un spectre approprié et beaucoup plus détaillé en empruntant le système de télescope infrarouge (IRTF) de la NASA à Hawaï. Un premier essai a été compliqué, mais un deuxième cycle d’observation à la fin du mois a offert des données plus propres. Encore une fois, le spectre correspondait aux échantillons en acier inoxydable, mais avec quelque chose d’autre mélangé.

De retour à l’historien, l’équipe est allée chercher un dernier indice; il a noté que l’étage supérieur aurait eu Mylar couvrant sa baie électronique. Et la superposition spectrale correspondait à la signature organique de ce plastique, ont réalisé les chercheurs – résolvant le mystère.

Mais tout au long de ce processus, les chercheurs avaient également recherché une comparaison encore plus vraie: traquer l’un des innombrables étages supérieurs du Centaure qui jonchent l’orbite terrestre pour l’observer de la même manière que son cousin supposé perdu depuis longtemps.

« Nous n’avons pas beaucoup de choses là-bas au-delà du système Terre-Lune, et cela ne revient pas si souvent, donc nous ne comprenons pas le terme pour vraiment avoir un squiz », a déclaré Gorman. « Nous avons tous ces autres centaures qui sont également en orbite, nous avons donc une comparaison directe. «

Mais le Centaure Reddy et ses collègues ont choisi de comparer à 2020 SO posait ses propres défis: les choses en orbite autour de la Terre se déplacent très, très rapidement, et l’IRTF a un champ de vision minuscule, de sorte que les chercheurs étaient peu susceptibles de pouvoir chronométrer correctement les observations et d’obtenir un spectre. Un plan visant à utiliser des télescopes d’arrière-cour pour se concentrer sur l’objet a échoué car des bâtiments et une cheminée récalcitrante ont bloqué les vues des scientifiques.

Ils ont essayé de toute façon.

« Nous sommes allés à l’IRTF en priant, vous savez, essayez-le – j’avais 1% de chances que cela fonctionne », a déclaré Reddy. « Effectivement, il est arrivé et l’opérateur du télescope a fait un miracle magique et il a réussi à le saisir » – tout en étant, à la mode 2020, lors d’un appel vidéo couvrant les fuseaux horaires pour connecter les collaborateurs.

Et c’était là: un match parfait. « Nous avons quelques ensembles de données », a déclaré Reddy. « Boom: mêmes bandes organiques en plastique, même forme spectrale, c’est comme un slam dunk. »

Mis à part les comparaisons, rien qu’en apparaissant sur les écrans des scientifiques, 2020 SO a offert une foule de nouvelles informations. Même le repérer dès que les scientifiques l’ont fait, en septembre et plus tôt dans des images archivées que les scientifiques ont vérifiées après la découverte, est crucial, donnant aux scientifiques une idée de la force de leur compétences de détection sont.

« Franchement, le fait que nous puissions voir cela à grande distance est encourageant », a déclaré à 45secondes.fr plus tôt cet automne Paul Chodas, qui dirige le Center for Near Earth Object Studies de la NASA et qui a émis l’hypothèse pour la première fois que 2020 SO était la scène Surveyor 2 Centaur. .

Maintenant que l’objet est identifié de manière décisive, les scientifiques peuvent référencer des statistiques connues sur sa taille et d’autres caractéristiques et évaluer leurs observations pour mieux comprendre les vrais astéroïdes géocroiseurs.

En particulier, le cas de 2020 SO est la première fois que des scientifiques réidentifient positivement un étage de fusée perdu. Le deuxième cas le plus sûr était celui de septembre 2002, lorsque les scientifiques ont repéré ce qui aurait pu être le troisième étage de la fusée Saturn V utilisé lors de la mission Apollo 12. Mais il y a deux décennies, cette identification était provisoire – et la NASA n’avait repéré que 2000 objets proches de la Terre.

Aujourd’hui, ce nombre est plus de 10 fois plus important et ne fera qu’augmenter. Le matériel spatial perdu errant au soleil comme 2020 SO viendra aussi, que les scientifiques essaient ou non.

« Nous obtiendrons des corps de fusée comme avantage secondaire des missions de recherche d’astéroïdes », a déclaré Chodas. « Je m’attends certainement à ce que nous voyions plus d’exemples d’anciens matériels trouvés au milieu des centaines et des centaines et en fait des milliers d’astéroïdes que nous trouverons dans la nouvelle génération de capacités de recherche d’astéroïdes . «

Et comme les scientifiques repèrent de plus en plus d’objets perdus, ces pièces de fusée peuvent commencer à raconter davantage les histoires de leur absence.

« Je pense que cela rend intéressant lorsqu’un objet comme ce Centaure réapparaît soudainement, après avoir été absent pendant un certain temps, comme un cousin perdu depuis longtemps, surgit de nulle part », a déclaré Gorman. «Soudain, il y a une opportunité de lui demander: ‘Eh bien, qu’avez-vous vu pendant que vous étiez sur ce voyage, dans votre petite orbite particulière?’

