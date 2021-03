Donald Trump veut ouvrir son propre réseau social: « Il aura des dizaines de millions d’utilisateurs »

L’ancien président des États-Unis Donald Trump a été essentiellement expulsé de toute plateforme sociale après avoir – directement ou indirectement – encouragé une foule de partisans à l’invasion de la capitale le 6 janvier 2021, jour de la proclamation à la présidence de l’actuel locataire de la Maison Blanche. Depuis lors, Trump a du mal à trouver une destination en ligne où il peut s’exprimer à nouveau, à tel point que probablement en ouvrira un exprès: un réseau social dans lequel vous pouvez dis ce qu’il veut sans crainte d’une équipe de modérateurs essayant d’endiguer ce qui sur d’autres plateformes a été défini comme réel discours de haine.

Le lancement attendu dans 2-3 mois

La nouvelle provient de sources proches de l’ancien président, et plus particulièrement du collaborateur de Trump, Jason Miller, interviewé par Fox News. Nous savons que le nouveau réseau social pourrait faire ses débuts d’ici à 2-3 mois, également il n’est pas clair aucun détail de son fonctionnement. L’équipe qui y travaille peut faire très attention à ne rien révéler sur ce sur quoi elle travaille ou simplement je n’ai pas encore grand-chose à faire.

Les inconnues

D’une part, en effet, les sites et applications qui s’inspirent de ce point de vue ne manquent pas, et la simple présence de Trump pourrait jouer le rôle de catalyseur pour des millions de personnes aux États-Unis qui sont toujours proches de lui. ses positions et sa manière de faire la politique; les utilisateurs qui l’ont suivi sur Twitter étaient près de 90 millions. D’autre part, une plateforme sociale ça ne s’improvise pas dans quelques mois, et entre l’idéation et la mise en ligne passe souvent beaucoup plus de temps que celui proposé dans ces heures. En outre, ce match Trump est jouer la défense: votre portail ne naîtra pas forcément d’une idée forte, mais du besoin de pouvoir s’exprimer dans un lieu virtuel sur lequel il peut exercer un contrôle

Des propos de Miller aucun de ces doutes ne transparaît, au contraire: pour le collaborateur de Trump, le nouveau réseau social « va complètement bouleverser les règles du secteur », les entreprises font la queue pour l’aider dans le lancement et « des dizaines de millions d’utilisateurs » sera prêt à vous inscrire.

