Donald Trump traverse « Million MAGA March » à DC

Donald Trump a assisté à la « Million MAGA March » à DC, samedi.

Le président Donald Trump a participé à la «Marche du million de MAGA» qui s’est tenue samedi à Washington, DC, où ses partisans expriment leur méfiance quant à l’authenticité des résultats des élections. Trump a ensuite fait écho à leurs sentiments sur Twitter, qualifiant les élections de «truquées». Joshua Roberts / Getty Images « Réconfortant de voir tout le soutien formidable là-bas, en particulier les rallyes organiques qui surgissent dans tout le pays, y compris un grand samedi à DC, je peux même essayer de m’arrêter et de dire bonjour. Cette élection a été truquée, de Dominion de haut en bas! », A tweeté le président. « Je pense que ça va être assez grand, euh, d’après ce que j’entends, je n’ai pas d’estimation pour vous », a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany sur Fox News concernant la taille prévue de la foule. Elle a ensuite affirmé sur Twitter que plus d’un million étaient présents: « Plus d’un MILLION de marcheurs pour le président @realDonaldTrump descendent dans le marais en soutien. Meilleure base de l’histoire politique – nous vous ADORONS les gars !!! » D’autres ont contesté l’affirmation de McEnany avec des photos agrandies qui montraient un taux de participation beaucoup plus faible: «En effet, une marche« à un million », ce n’est pas», a écrit Mike Valerio de WUSA9. Des groupes nationalistes tels que les Proud Boys et les Oath Keepers devraient être présents. [Via]